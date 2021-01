Lunigiana : Licciana Nardi



Riparte la centrale a biomasse e ricominciano i miasmi: levata di scudi contro il sindaco

sabato, 23 gennaio 2021, 08:45

di michela carlotti

E' ripresa in questi giorni l'attività dell'impianto per la produzione elettrica da biomasse vegetali nel Piano di Quercia nel comune di Licciana Nardi. Allora, era il 23 marzo 2019, un blitz congiunto dei carabinieri della tutela forestale con i tecnici dell'USL e gli ufficiali di polizia giudiziaria di Arpat, aveva condotto al sequestro dell'area.

Il blitz era stato preceduto da numerose segnalazioni dei cittadini residenti che si erano anche costituiti nell'Associazione Tutela Ambiente per lamentare gli odori insopportabili e nauseabondi, ma anche malesseri, fino al disagio alle vie aeree confermato dal personale stesso impegnato nel controllo.

All'atto della sua nascita, nel 2017, l'impianto non avrebbe dovuto determinare impatti negativi sull'ambiente, utilizzando risorse rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Nel tempo, però, i miasmi e i disagi descritti hanno alimentato nei cittadini residenti la preoccupazione che invece delle risorse rinnovabili venissero utilizzati altri combustibili fossili e inquinanti, dannosi per la salute.

Al momento del blitz, infatti, molte cose non andavano: furono constatate criticità relative alle emissioni in atmosfera, ma anche la presenza all'interno del capannone di grandi quantità di rifiuti di vario genere, di dubbia natura e in palese violazione di legge. Era quindi scattata la denuncia per illecita detenzione di rifiuti per tre persone.

Nelle prove di funzionamento di questi giorni, che preludono alla regolare ripresa dell'attività, l'ormai noto odore acre è tornato alla ribalta e con esso anche la preoccupazione dei residenti e dei titolari delle numerose attività presenti nell'area, circa una ventina. Tanto da avviare una petizione popolare di cui si è fatto promotore l'imprenditore ed esponente politico di Forza Italia Juri Gorlandi, come lui stesso ha annunciato alla stampa.

In tutto questo il sindaco di Licciana Nardi Renzo Martelloni, che fa? Lo chiede la minoranza consigliare capeggiata dal piddino Francesco Micheli.

"Per Martelloni – afferma Micheli - è sempre colpa di qualcun altro. Nel 2017 dava la colpa all’amministrazione di centro sinistra, oggi che lui occupa il comune dà la colpa all’impotenza dell’amministrazione comunale. L’unica cosa che il sindaco sa dire è che farà chiamare il proprietario. Cos'ha fatto finora? Nella testa del sindaco mi sembra che regni una gran confusione su quello che dovrebbe fare".

"Di fronte a diverse lamentale già presentate dai cittadini di Piano di Quercia già quest’estate – spiega Micheli - presentammo come minoranza un’interrogazione per chiedere se la centrale fosse aperta e cosa intendesse fare il sindaco per controllare i fumi e l’impianto sito nell’area artigianale. La risposta data in consiglio comunale fu che era tutto a posto e che non c’era da preoccuparsi. Mi sembra, invece, che dobbiamo preoccuparci e anche parecchio per quello che succede nel comune".

Da qui la richiesta del gruppo di minoranza: "Di fronte all’inazione del sindaco chiediamo che nella zona di Piano di Quercia vengano istallate delle centraline per la verifica ed il monitoraggio delle esalazioni e dei fumi, in modo da avere un controllo esterno di quello che viene bruciato all’interno della centralina".

Inoltre: "E chiediamo, soprattutto, che oltre che fare una telefonata bonaria al proprietario, il sindaco agisca realmente con ARPAT e ASL e non si dimentichi del problema come ha fatto da luglio ad oggi".

