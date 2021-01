Lunigiana



Santini e Mazzoni rilanciano la Fivizzano-Mare: "Una strada per la vita" in memoria di Gino Chinca

lunedì, 11 gennaio 2021, 20:39

di Michela Carlotti

In collegamento veloce tra l’Emilia-Romagna e la costa Tirrenica, passando per il comune di Fivizzano, ovvero la cosiddetta "Via Fivizzano-Mare" è il sogno infranto dei fivizzanesi, di cui tanto si parlò alla fine degli anni ottanta grazie all'impegno del professor Luigi "Gino" Chinca.

Nel 1988 la proposta di un collegamento veloce che collegasse la Lunigiana al mare, era approdata in regione Toscana grazie all'illustre professor Chinca che tanto si impegnò per contrastare la marginalità e l'isolamento del comune di Fivizzano in cui operò come amministratore, essendo stato per oltre trent'anni consigliere comunale e per lunghi periodi anche assessore oltreché presidente dell'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, all'epoca Comunità Montana.

Il sogno oggi viene riproposto da due cittadini fivizzanesi, politicamente attivi nel territorio, Michael Santini e Franco Mazzoni. Dopo aver visionato tutta la documentazione raccolta dal professor Luigi Chinca in oltre 30 anni di battaglie a sostegno del progetto di una strada di scorrimento veloce che collegherebbe Reggio Emilia, Fivizzano e la costa Apuana, propongono di rispolverare il progetto e di creare un comitato da intitolare al compianto illustre fivizzanese.

“L’esame e la lettura di tutta la documentazione del professor Gino Chinca è stato un lavoro meticoloso ma appassionante - esordiscono Michael Santini e Franco Mazzoni - il plico dei documenti dimostra quanto quest’uomo si sia battuto per il progetto di una strada che forse avrebbe e potrebbe ancora risollevare le sorti del nostro comune collegato solo parzialmente alla rete ferroviaria e distante dal casello autostradale di Aulla meno di 30 minuti in condizioni di traffico regolare".

"Pertanto - continuano i due cittadini - ci piacerebbe raccogliere il testimone lasciato da Chinca creando un comitato intitolato al professore e riprendendo il suo lavoro che è arrivato vicinissimo a decollare nel 2008".

Questa la vocazione del costituendo comitato: "Sarà aperto a tutti i cittadini forze politiche, formazioni sociali, associazioni che vorranno dare il loro contributo. Sarà certamente un'opportunità da cogliere – commentano Santini e Mazzoni - per un rilancio radicale del nostro territorio".

"Siamo in una fase di crisi economica ma forse i sistemi di finanziamento che stanno arrivando dall’Europa possono essere un’opportunità. Sarà perciò necessario coinvolgere gli enti a tutti i livelli istituzionali: comuni, province, le due Regioni e il Ministero delle infrastrutture".

Per tutti questi motivi ci piacerebbe - concludono Santini e Mazzoni - mettere in piedi un comitato civico da intitolare a Gino Chinca per riconoscere il lavoro fatto fino a questo momento e per cercare di portare a una conclusione positiva questo progetto. Pertanto invitiamo tutti coloro che sono disposti a collaborare, a farsi avanti per promuovere, come la chiamava il professore, “una strada per la vita”.