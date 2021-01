Lunigiana



Sindaci del centrodestra: "Niente test rapidi agli studenti, Lunigiana ancora una volta dimenticata da Asl e Regione"

giovedì, 14 gennaio 2021, 20:18

I sindaci lunigianesi del centro destra, Lucia Baracchini, Riccardo Ballerini, Loris Bernardi, Renzo Martelloni, Matteo Mastrini, hanno diramato una nota a firma congiunta per denunciare l'ulteriore messa all'angolo del territorio di Lunigiana da parte dei due enti Regione Toscana ed Azienda Usl Toscana Nord Ovest.

Questa volta si tratta dei tamponi rapidi agli studenti che, in Lunigiana, non verranno effettuati. Perché? E' quanto si domandano i sindaci.

"L'iniziativa che prevede tamponi antigenici rapidi effettuati a studenti degli istituti scolastici secondari superiori è senz'altro lodevole. Si tratta – spiegano i sindaci - della campagna di monitoraggio delle infezioni da Covid-19 denominata “Scuole sicure” che prende avvio da venerdì 15 gennaio 2021 in 61 scuole del territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest, in attuazione di quanto previsto dalla giunta regionale della Toscana con la delibera 1645 del 21 dicembre scorso".

"Questo innovativo progetto regionale caratterizzato dall’offerta attiva agli studenti di test antigenici – proseguono - è finalizzato a ridurre al minimo le interruzioni nell'istruzione dei ragazzi. In ogni istituto scelto per questa campagna saranno coinvolti cinque alunni per ogni classe della sezione individuata per il monitoraggio (quindi venticinque studenti per ogni indirizzo di studio) per un numero complessivo di 1.525 test a settimana".

"Da noi invece, per una scelta di Asl e Regione, non sarà possibile effettuare i test agli studenti. Abbiamo appreso da una nota aziendale Usl – spiegano infatti i sindaci - che gli istituti in cui verranno effettuati i test, sono individuati dall’Agenzia regionale di sanità della Toscana (Ars)".

"Spiace constatare – commentano quindi i primi cittadini lunigianesi del centro destra - come le scuole della Lunigiana ne siano state escluse. Ovviamente, se si riscontrasse in una classe una sospetta positività, verrà garantita in tempi rapidissimi l’esecuzione di un tampone molecolare di verifica. Nel caso fosse poi confermata la positività al Covid-19, si attiverà subito l’attività di tracciamento: l’intera classe e gli insegnanti interessati saranno sottoposti a tampone".

"Ci chiediamo – incalzano i sindaci - perchùè il nostro territorio non possa dunque beneficiare di questa iniziativa. Eppure anche la Lunigiana fa parte della provincia di Massa Carrara e dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest. Lo sa il direttore Maria Letizia Casani? Lo sanno i dirigenti dell'Ars? Lo sa l'assessore alla sanità della regione?"



M. C.