“Sinistra Unita per Fivizzano” sulle scuole: "Non solo colpa del sindaco, ma anche del pregiudizio tra licei e istituti tecnici"

domenica, 31 gennaio 2021, 23:19

di michela carlotti

E’ ormai arcinoto che il corso socio-sanitario non si farà. Nemmeno l’ipotesi di trasferirlo da Fivizzano ad Aulla ha funzionato: solo tre iscritti non bastano.

E le reazioni a questo esito proseguono senza sosta, anche al di fuori delle opposizioni consigliari: e si sa, a Fivizzano i gruppi politici extra-consigliari sono presenti e numerosi.

Oggi le reazioni arrivano dal gruppo “Sinistra Unita per Fivizzano” che nel confermare la contrarietà, già più volte espressa, alle politiche scolastiche dell’amministrazione comunale, interviene nel dibattito politico con una riflessione sul pregiudizio, latente ma diffuso, tra scuole di rango superiore ed inferiore.

“Il risultato delle iscrizioni, ad oggi, ha confermato le nostre preoccupazioni: le scelte fatte dall'amministrazione Giannetti, e non solo, non hanno risolto il problema delle scuole. Si tratta di scelte estemporanee dettate dalle necessità del momento e non scaturite da un'attenta analisi e programmazione del territorio. Un esempio per tutti: a suo tempo l'accorpamento del Belmesseri con il Pacinotti è stato fatto perché la regione Toscana, visti i numeri degli iscritti e non avendo ricevuto dagli organi competenti proposte alternative, ha proceduto d'ufficio”.

Sinistra Unita punta il dito contro il “pacchetto scuola” ed invita a ragionare sulle motivazioni delle scelte dei percorsi scolastici: “Non ci vogliono spot pubblicitari o offerte speciali, perché le motivazioni che portano i ragazzi ad iscriversi ad una scuola piuttosto che un'altra sono molteplici e le decisioni sono spesso condizionate dal presupposto, mai superato, che solo i licei sono "scuole buone" e formative: un pregiudizio di stampo gentiliano e classicista per cui gli istituti tecnici sarebbero di rango inferiore. Noi crediamo che debba invece e comunque passare il messaggio che tutti i percorsi scolastici, dai licei agli istituti professionali, garantiscono la formazione e la preparazione dei nostri ragazzi dando loro tutti gli strumenti per costruire il loro futuro, qualunque cosa decidano di fare”.

Infine il gruppo commenta: “La politica e le istituzioni che ne sono l'espressione, invece di scaricare le proprie responsabilità su altri, hanno il compito di analizzare il territorio, di programmare con lungimiranza e di trovare soluzioni per rimuovere gli ostacoli: spopolamento, viabilità, isolamento delle zone periferiche, edifici scolastici su cui intervenire per garantire sicurezza ed adeguatezza”.

