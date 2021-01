Tamponi gratis: Fivizzano annuncia il calendario dello screening

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 7 gennaio 2021, 17:48

I due partiti del centrodestra, non rappresentati in consiglio comunale ma che hanno ribadito di sostenere il gruppo consigliare "Alternativa per il Futuro" di Alessandro Domenichelli, hanno firmato congiuntamente una nota d'accusa all'operato dell'amministrazione comunale

giovedì, 7 gennaio 2021, 14:39

Inaccettabili e preoccupanti i nuovi disservizi sulle linee della telefonia fissa e dati in Lunigiana. A chiedere soluzioni rapide è Cna

mercoledì, 6 gennaio 2021, 18:25

Sono ai ferri corti, si sono scontrati alle recenti elezioni regionali e si stanno preparando a nuove scintille per le prossime elezioni provinciali. Pd ed Italia Viva a Fivizzano si erano presentati insieme alle amministrative che avevano condotto nel 2019 all'elezione del sindaco Gianluigi Giannetti, ma nel tempo l'intesa è...

mercoledì, 6 gennaio 2021, 09:54

Il maltempo che sta sferzano la Lunigiana in questi giorni ha aggravato l'atavica fragilità di connessione che sta mettendo in gravi difficoltà imprese e cittadini. Una fragilità, quella delle linee telefoniche e dati, più volte denunciata anche negli scorsi mesi

martedì, 5 gennaio 2021, 18:07

In occasione dell'ultimo consiglio comunale dell'anno appena concluso, il tema del trasferimento del corso di studi socio-sanitario ad Aulla è stato oggetto di ben tre distinte interrogazioni da parte dei rispettivi gruppi consiliari di minoranza

martedì, 5 gennaio 2021, 15:02

“È stato un anno durissimo. Ultimamente siamo intervenuti per criticare le scelte nella gestione degli ospedali, ma questa volta lo vogliamo fare per complimentarci con medici, infermieri, operatori sanitari, volontari che in questo anno si sono rivelati degli eroi!”