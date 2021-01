Lunigiana



"Trasferimento del socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla: ecco la verità"

martedì, 5 gennaio 2021, 13:22

di michela carlotti

Il trasferimento del corso socio-sanitario da Fivizzano ad Aulla, è stato l’argomento caldo della politica fivizzanese dell’ultimo periodo. L’accusa unanimamente rivolta al sindaco Gianluigi Giannetti dai gruppi d’opposizione, è quella di aver agito d’imperio deprivando il comune di una grande risorsa. All’accusa, il sindaco ha sempre risposto che non avrebbe potuto fare diversamente a causa del calo della popolazione scolastica e che la scelta è stata concordata con tutti i soggetti interessati.

Ma dove sta la verità? E’ di oggi una nota diramata dalla delegata alla pubblica istruzione presso l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, Annalisa Folloni, e partita dal dirigente scolastico, Lucia Baracchini.

“Le politiche scolastiche e dell’offerta formativa della Lunigiana – si legge - non possono non tenere conto del contesto generale in cui si collocano, caratterizzato da un consistente calo delle nascite e da nuove proposte formative nei territori limitrofi”.

“In questo quadro – prosegue - il corso delle professioni socio-sanitarie presente all’interno dell’Istituto “Pacinotti-Belmesseri” nel comune di Fivizzano è stato pensato come percorso professionalizzante per i giovani lunigianesi e non solo, i quali possono rappresentare risorse operative di immediata occupabilità per le numerose residenze sanitarie assistenziali presenti in molti comuni della Lunigiana, la cui carenza si è evidenziata anche in questa drammatica fase di pandemia da Covid-19”.

“Grazie ad una sperimentazione avviata dalla regione Toscana nell’anno 2016 – spiega la nota - anche in Lunigiana, nel corso socio sanitario dell’IIS Pacinotti, è stato possibile pensare ad acquisire una qualifica spendibile immediatamente nel mondo del lavoro”.

Fatta questa premessa, la nota si addentra nella spiegazione delle criticità emerse nel corso degli anni e che hanno condotto alla scelta attuale: “Nell’ultimo quinquennio si è però andata registrando la continua mancanza delle iscrizioni necessarie all’avvio delle prime annualità a Fivizzano, arrivando, dopo cinque anni di impossibilità, ad avere il rischio concreto di una perdita del corso stesso. Non solo: la presenza di un corso sulla carta, ma non fra le mura scolastiche, potrebbe aumentare lo squilibrio fra richiesta lavorativa e la risposta del mondo scolastico”.

“Per evitare questo e per mantenere opportunità professionali concrete sul territorio anche come antidoto allo spopolamento, tutti i soggetti istituzionali coinvolti hanno ritenuto ragionevole sperimentare lo spostamento della sede del corso delle professioni socio-sanitarie ad Aulla, sempre rimanendo incardinato all’interno dell’Istituto “Pacinotti-Belmesseri”, proprio con lo scopo che riteniamo lungimirante, di sollecitare un riscontro adeguato alla relazione richiesta del territorio/risposta della scuola”.

I soggetti istituzionali cui fa riferimento la nota e che avrebbero programmato la scelta del trasferimento, sono: la provincia di Massa-Carrara, il comune di Aulla, l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, la Direzione scolastica ed ovviamente il comune di Fivizzano.

Dunque, nessuna azione d’imperio del sindaco Giannetti, ma trasferimento studiato a tavolino, condivisibile o meno, ma ragionato e ponderato con tutti i soggetti coinvolti nelle politiche scolastiche ed inteso quale “punto di partenza per impostare una innovativa politica dell’offerta formativa territoriale”.

“La nuova collocazione – prosegue la nota - in una visione comprensoriale che consenta di difendere e valorizzare le peculiarità scolastiche dei singoli comuni, riteniamo possa contribuire ad un rilancio quanto mai necessario per ottenere nuove iscrizioni sufficienti a garantire non solo qualificati sbocchi occupazionali ma adeguate e professionalizzate risorse che possono essere impiegate nelle numerose strutture per anziani, pubbliche e private, presenti nel territorio della Lunigiana”.

“Per questo, il presidente dell’Unione dei Comuni della Lunigiana, l’assessore alla Pubblica Istruzione dell’Unione dei Comuni, la dirigente dell’Istituto “Pacinotti-Belmesseri” portano all’attenzione delle famiglie, dei ragazzi e degli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado, anche questa nuova opportunità, confidando che con il prossimo anno scolastico 2021/2022 possano registrarsi presso la nuova sede di Aulla, sufficienti richieste di iscrizioni per permettere la costituzione della classe prima del corso delle professioni socio –sanitarie”.

"Proprio in questa stessa ottica – si lege a conclusione della nota - sottolineiamo anche l’opportunità di dare vita ad un corso serale per le professioni socio sanitarie, anch’esso quale proposta dell’IS Pacinotti Belmesseri, ulteriore importante opportunità di conseguimento di una qualifica, importante passaporto per il mondo lavorativo".