Lunigiana



Tresana ha ricordato le vittime dell'esplosione del metanodotto

lunedì, 18 gennaio 2021, 22:20

Il comune di Tresana nella mattinata odierna ha commemorato le vittime dell'esplosione del metanodotto. La cerimonia si è tenuta in località Mulino, dove il 18 gennaio di nove anni fa esplose il metanodotto della linea La Spezia-Parma, provocando una deflagrazione devastante.

La violenta esplosione aprì un cratere largo 25 metri e profondo quasi dieci e causò un incendio con fiamme che raggiunsero i dieci metri di altezza.

Fu una tragedia che costò la vita ad un giovane operaio che stava lavorando alla manutenzione dell'impianto con altri colleghi. Per lui non ci fu scampo e morì per le gravi ustioni riportate sull'80 percento del corpo. Una decina furono inoltre i feriti ed alcune abitazioni rimasero distrutte.

"Un evento doloroso le cui ferite sono impresse nella memoria e sulla pelle della comunità - ha detto il sindaco Matteo Mastrini - Non vogliamo e non dobbiamo dimenticare".

