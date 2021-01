Lunigiana



Un grido di aiuto... che si perde nel nulla: operatori turistici di Lunigiana martoriati dai Dpcm e beffati dalle reti telefoniche

lunedì, 4 gennaio 2021, 19:17

di Michela Carlotti

Disservizi ripetuti e prolungati anche per tre giorni consecutivi, legati all’isolamento della rete mobile, Internet ed anche fissa: è quanto denunciato dall'Associazione Operatori Turistici Lunigiana.

E non si tratta di una novità, ma di un’annosa questione irrisolta che, però, in questo particolare momento storico di emergenza sanitaria in cui la connessione è l’unico antidoto all’isolamento sociale, sta aumentando i disagi in modo esponenziale esasperando gli animi.

Sono molte le “aree bianche” disseminate nell’esteso territorio di Lunigiana in corrispondenza delle zone più periferiche e montane, dove gli operatori privati non hanno alcuna intenzione di investire perché ritenute “a fallimento di mercato” a causa dei pochi abitanti, della distanza e della scarsa presenza di aziende.

Ma proprio la presenza di svariati luoghi isolati ed incontaminati, costituisce la prerogativa che regge l’ambizione turistico-ricettiva di questa terra di borghi e castelli, di tradizioni e prodotti tipici, di lembi ricompresi nella Riserva MAB UNESCO: per quanto ancora quest’ambizione performante dovrà scontrarsi con la logica del mercato? Se lo chiedono i coraggiosi operatori turistici che nel tempo hanno investito sul potenziale-Lunigiana.

E’ tempo di intervento pubblico: ma i lavori di Open Fiber, nel percorso avviato dalla Regione Toscana per portare la connessione con banda ultra larga in tutte le aree bianche, si stanno facendo desiderare in Lunigiana. Dei 268 comuni toscani coinvolti negli interventi programmati tra il 2018-2019, erano 34 nel febbraio 2020 i comuni in cui i lavori erano già terminati. La Regione ha dichiarato che entro il 2021 tutti i cantieri saranno conclusi: la Lunigiana evidentemente è in coda, ed il sospetto che altre amministrazioni comunali toscane si siano mosse meglio, sorge spontaneo.

Intanto? Un disastro e tanta pazienza! Il commento degli operatori turistici che hanno accettato la nostra intervista in videoconferenza è stato eloquente: “Se i disservizi perdureranno, saremo costretti ad abbandonare gli stracci dell'eleganza ed iniziare a dar sfogo alla nostra protesta perché ci sentiamo abbandonati”.

L'Associazione Operatori Turistici Lunigiana rappresenta la maggioranza delle imprese turistiche del territorio: agriturismi, ristoranti, alberghi aziende agricole, produttori e tutti coloro che operano nel settore.

L’associazione riferisce che ad ogni condizione meteorologica avversa, il problema dell’isolamento si ripete: in particolare, porta l’esempio delle zone servite dai ripetitori di Monte Giogo e che interessano le frazioni alte del comune di Licciana Nardi servite da un unico operatore TIM, e parte delle frazioni di Comano dov’è comunque presente anche un secondo operatore Vodafone che supplisce in qualche misura alle criticità.

“Due o tre giorni di assenza totale di collegamenti internet, rete mobile e fissa sono per noi un disastro - commentano gli operatori - per l’impossibilità di ricevere prenotazioni per l’asporto e sopravvivere come si può alle restrizioni, ma anche per l’impossibilità di effettuare gli adempimenti fiscali telematici: fatture elettroniche, pagamenti on line, bonifici, ecc”.

Ma c’è anche un problema di sicurezza: “L’isolamento - incalza infatti l’associazione - genera un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica in zone impervie ed in condizioni meteo avverse dove, se si verificassero bisogni di soccorso, sarebbe impossibile comunicare e quindi intervenire”.

A proposito di sicurezza ed incolumità pubblica, l’associazione riferisce un episodio allarmante: “Durante il mese di ottobre un forte temporale aveva mandato nuovamente in tilt le linee telefoniche, isolando le frazioni alte del comune di Licciana Nardi per tre giornate intere. Proprio in quegli stessi giorni si era verificato un incidente. Un’automobile ha fatto un volo di una trentina di metri, che per fortuna non è stato mortale, prima di fermarsi in fondo ad un dirupo: il malcapitato, non potendo comunicare, si è dovuto arrangiare da solo riuscendo a fatica a raggiungere il più vicino centro abitato di Tavernelle dove finalmente è stato soccorso dai residenti”.

Pericoli concreti causati dall’isolamento totale di interi paesi e vallate, che a fronte del periodo emergenziale ma anche della numerosa presenza di popolazione anziana nel territorio, non può lasciare indifferenti. Tanto da spingere l’associazione a scrivere al Prefetto, oltreché all’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, alla Regione Toscana, al comune di Licciana Nardi, all’Ente Parco dell’Appennino Tosco Emiliano, per segnalare la grave e preoccupante situazione.

Per non parlare dell’impossibilità di programmare attività, iniziative o semplicemente il lavoro delle aziende stesse: gli operatori raccontano che la preoccupazione per la sicurezza dei loro dipendenti li ha portati spesso ad interrompere giornate di raccolto, oppure ad evitare di organizzare escursioni nei boschi per paura di restare isolati, ma anche delle difficoltà a riscuotere i pagamenti degli ospiti con bancomat e mezzi telematici creando un disservizio penalizzante per la struttura stessa oltreché sgradevole per il cliente.

L’associazione è fatta da operatrici ed operatori di settore che, naturalmente, sono anche cittadini, genitori, mamme, papà. Ed in queste vesti, non hanno mancato di rappresentarci anche i disagi, sempre legati all’isolamento telematico, nello svolgimento della D.A.D. Ci raccontano della recente circostanza in cui, a causa di una quarantena preventiva, gli alunni delle scuole elementari residenti in una frazione periferica, sono rimasti totalmente estranei alla possibilità di far didattica a distanza: “Situazioni che fanno stringere il cuore” ha commentato un’operatrice.

E gli esempi potrebbero moltiplicarsi, ma l’associazione preferisce concentrarsi sulla richiesta di attivazione della politica locale: “Non si tratta di fare una gara tra i comuni più o meno virtuosi di Lunigiana. Il problema dell’isolamento riguarda tutto il territorio e, anche se con diversa intensità, penalizza tutta la Lunigiana”.

Sappiamo che il Prefetto non ha dato alcuna risposta alla segnalazione che l’associazione gli ha trasmesso ad ottobre: “L’unico riscontro che abbiamo è il sollecito d’intervento che il presidente dell’Unione dei Comuni ha rivolto al prefetto stesso, ma non sappiamo se, almeno al sollecito, il prefetto abbia risposto”.

Difficile pensare che possa perdurare l’indifferenza verso le questioni sollevate dall’associazione che già di per sé rappresenta uno dei settori più martoriati, se non il più martoriato, della pandemia.

“Come si può pretendere che la Lunigiana sia un territorio performante senza risolvere questo problema? - conclude l’associazione - Chiediamo un intervento efficace da parte degli amministratori locali. Il loro impegno è necessario ed urgente, se credono e vogliono ancora credere nello sviluppo del turismo locale. Altrimenti ci dedicheremo tutti ad altro!”.