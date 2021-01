Lunigiana



Zeri invoca lo stato di calamità. Il sindaco: "Ce la stiamo mettendo tutta, ma siamo in ginocchio"

domenica, 17 gennaio 2021, 19:54

di Michela Carlotti

La neve caduta in questi giorni in quantità così abbondanti che non si vedevano da anni, ha creato grosse difficoltà nel comune di Zeri dove l'altitudine media è di oltre 700 metri s.l.m. ed arriva fino ai 1400 metri del valico dei Due Santi.

Un dispiegamento ingente di mezzi e risorse per evitare l'isolamento e garantire condizioni di sicurezza e normalità alla comunità, è stato messo in campo dal sindaco Cristian Petacchi che ha ringraziato l'intera collettività per aver dato prova di grande tenacia ed operosità.

Ma quando si parla di condizioni meteorologiche davvero critiche per interi territori, non si può pensare di lasciare i piccoli comuni ad affrontarle da soli, soltanto con forze e risorse proprie.

Il sindaco Petacchi ha diramato un comunicato stampa in cui descrive la criticità della situazione, lo sforzo che sta facendo la comunità zerasca ed infine lancia l'appello agli organi competenti invocando lo stato di calamità naturale.

"La situazione è critica - si legge nella nota del sindaco - abbiamo affrontato un periodo veramente difficile, per tutti, che mi vede costretto a diramare questo comunicato, per specificare e approfondire le problematiche che stiamo vivendo quotidianamente nel nostro comune".

"Sono il primo ad essere consapevole che il nostro territorio è stato violentemente colpito come non succedeva da anni dalla forte ondata di maltempo: otto giorni di nevicate incessanti, temperature che si sono attestate quasi costantemente al di sotto dello zero termico, con forti venti che hanno reso ancora più critiche le condizioni di sicurezza del territorio, ci portano a richiamare l’attenzione anche sui piccoli comuni che sono costretti a sopportare ingenti spese per fronteggiare le calamità meteorologiche".

Di qui l'appello: "Confido nell’aiuto degli organi preposti agli stanziamenti di emergenza perché ad oggi siamo nelle condizioni di chiedere urgentemente per quanto già successo e patito, lo stato di calamità naturale per il nostro piccolo ma volenteroso comune".

"Siamo in ginocchio - è la riflessione accorata del sindaco - ma cerchiamo in ogni modo di essere quanto più vicini alla popolazione costretta a subire questi disagi. Chiederemo aiuto agli organi superiori, quali provincia e regione per lo stanziamento di contributi tali da fronteggiare questa situazione che ci sta portando al consumo di fondi destinati ad altri progetti pianificati in precedenza; ma soprattutto per offrire alle persone l’adeguata tutela e sicurezza che un comune deve garantire".

Il sindaco espone con energia la sua presenza tenace su campo: "Con impegno personale e presenza costante dall’inizio dell’emergenza, in collaborazione con gli uffici comunali tutti, ho assicurato alla popolazione residente la disponibilità per la gestione delle situazioni di pericolo e di viabilità, soprattutto nelle aree colpite maggiormente dai disagi, mettendomi a disposizione ventiquattr'ore ore su ventiquattro".

Il primo cittadino spiega inoltre gli interventi fatti d'urgenza: "Abbiamo provveduto alla pulizia costante delle strade, soprattutto quelle di collegamento per permettere ai residenti l’approvvigionamento alimentare e ai servizi di emergenza medica e non, il possibile transito, sopportando i costi elevati e ripetuti per il movimento dei mezzi spazza neve e dei mezzi spargi sale, muovendoli più volte. Abbiamo provveduto alle locali criticità quali spalamento delle neve, pulizia delle piccole strade comunali, dove i mezzi sono troppo ingombranti per arrivare, sostenendo spese extra bilancio di impiego della manodopera comunale e delle cooperative per fronteggiare i disagi. Nel contempo, ci siamo organizzati e mi sono battuto in prima persona, per tenere aperto il plesso scolastico”G.Tifoni”, dalla scuola materna ai corsi delle classi medie, garantendo anche il servizio di scuolabus in sicurezza e con regolarità, capendo perfettamente il periodo già complicato che sta affrontando la gestione scolastica a causa dell’emergenza COVID-19. Invito i proprietari confinanti le vie comunali al rispetto dell’ordinanza 22/2020 che obbliga al taglio piante che risultino pericolose o creino disagi alla viabilità".

"Tutt'ora - dichiara il sindaco - mi sto adoperando per organizzare preventivamente il personale a disposizione perché la situazione potrebbe non migliorare nei prossimi giorni".

Ed infine, Petacchi rivolge il suo ringraziamento a tutta la popolazione che sta affrontando con volontà e spirito di collaborazione, la difficoltà del momento: "Ringrazio chi ha dato la disponibilità in orario e giorni di festa: gli operai, i proprietari dei mezzi e le ditte che hanno in affidamento il compito dello sgombero neve, gli addetti comunali sempre a disposizione per venire incontro alle esigenze straordinarie, ma soprattutto ringrazio la popolazione per la collaborazione che ci sta offrendo in questo momento difficile, sopportando sacrifici immensi come non succedeva da almeno 20 anni".