Lunigiana



Busetto: “Le proposte di FdI sulle politiche sanitarie hanno vinto in regione. Ora Giani mantenga gli impegni”

mercoledì, 3 febbraio 2021, 18:05

Emanuela Busetto, coordinatrice lunigianese di Fratelli di’Italia e delegata regionale alle politiche socio-sanitarie, ha commentato il risultato della mozione presentata in consiglio regionale nel mese di dicembre dal gruppo consigliare Fratelli d’Italia.

La mozione, avente ad oggetto i servizi sanitari e la necessità di reperire le risorse necessarie al potenziamento della rete ospedaliera periferica è stato votato all’unanimità.

e comprende l'impegno ad acquisire in commissione “Sanità e Politiche Sociali” notizie, documenti ed informazioni sulla situazione della rete ospedaliera periferica e ad individuare all'interno del bilancio preventivo 2021 e per gli anni successivi, le risorse necessarie per il potenziamento dei suddetti presidi.

“Una vittoria, la nostra - dichiara Emanuela Busetto coordinatrice in Lunigiana - che riconosce di fatto l'importanza dei presidi periferici e montani, in controtendenza a quanto vissuto negli ultimi anni che hanno visto lo sviluppo e la crescita delle sole eccellenze sanitarie”.

L'importanza dei presidi periferici è stata riscoperta durante la fase acuta della diffusione del covid-19 ma, secondo la Busetto, una certa lungimiranza avrebbe permesso di comprenderla assai prima.

“Il depotenziamento dei presidi di Fivizzano e Pontremoli – prosegue la cooordinatrice FDI – non si è tradotto nella loro chiusura grazie alle 4000 firme raccolte. La Lunigiana unita ha vinto, con i nostri consiglieri”.

“Come dipartimento regionale “Politiche Sociali- Fratelli d’Italia” – spiega la Busetto - questo era uno dei primi punti del nostro programma da trattare: almeno uno dei due ospedali come nosocomio di I livello, garantire la salute della popolazione ed il benessere del nostro territorio introducendo anche il reparto maternità”.

La coorinatrice conclude: “Vedremo in futuro se il presidente Eugenio Giani manterrà quanto promesso e quale cifra destinerà al fondo sanitario, se il suo piano comprenderà anche il nostro territorio o se ancora una volta sarà retrocesso in serie B. “Quella terra di Nord Ovest” soffre per la mancanza di molte cose ma il mancato adempimento dell'impegno segnerà la disfatta delle politiche di centro sinistra”.



Michela Carlotti