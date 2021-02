Lunigiana



Caso Lapucci, Bernardi: “Procedure concorso da accertare, scatta esposto alla Corte dei Conti”

sabato, 13 febbraio 2021, 09:47

Continua a essere accesa la vicenda del concorso in Lunigiana e nel dettaglio il consigliere Bernardi intende chiarire la questione sulla mancata assunzione di Lapucci.



"Invito il presidente dell'unione dei comuni della Lunigiana a controllare le procedure del concorso" afferma Bernardi. Per il consigliere ci sarebbero infatti delle incongruenze: "Una in particolare è individuabile nella premessa della delibera 54". Tante le domande del consigliere, come: "Il motivo per cui non tutti i 14 comuni fossero a favore della delibera dal momento che si sono contati solo sette voti a favore: uno contrario da parte dell'assessore Giannetti, nonché sindaco di Fivizzano, e l'astensione dell'assessore all'ambiente Bianchi, sindaco di Fosdinovo".



Aspetti che lasciano non poco perplesso Bernardi: "In questi giorni presenteremo in dettaglio un esposto alla corte dei conti per danno erariale, perché qualcosa è andato storto se il vincitore della selezione non è stato assunto".



Chiara Bernardini