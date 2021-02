Lunigiana



Dimesso dopo tre mesi Pier Giorgio Carlotti, colpito dal Covid a novembre

mercoledì, 3 febbraio 2021, 19:44

di michela carlotti

E’ stato dimesso oggi dal reparto di terapia intensiva del NOA, Pier Giorgio Carlotti, imprenditore lunigianese, nato e vissuto a Monti nel comune di Licciana Nardi e titolare della “Manifatture Lunigiana s.r.l.” alla Filanda di Aulla.

Era stato ricoverato per Covid in condizioni cliniche molto serie a fronte di una gravissima insufficienza respiratoria: era il 10 novembre. Da allora sono trascorsi circa tre mesi in cui Pier Giorgio è rimasto in isolamento, intubato, sedato, nel reparto Covid dell’ospedale delle Apuane.

Nell’ultimissimo periodo, è tornato a poter rivedere i suoi cari che, con visite contingentatissime, con grande sofferenza e costante apprensione, hanno seguito il difficile decorso della terribile malattia, tra paure e speranze, tra miglioramenti e ricadute, fino a poterlo riabbracciare.

Di recente, quando ormai Pier Giorgio, seppur fortemente debilitato, era risultato negativo al Covid, c’era stato un altro momento di grandissima preoccupazione a seguito di un’infezione batterica che aveva reso nuovamente necessaria la ventilazione indotta.

Ma alla fine Pier Giorgio ha vinto la malattia e nella tarda mattinata è stato dimesso e trasferito all’ospedale della Versilia per la riabilitazione.

La famiglia desidera ringraziare tutto il reparto della terapia intensiva del Noa, lo staff medico infermieristico, le operatrici sanitarie e, in particolare, il dottor Luca Lorenzetti per la professionalità e l’umanità dimostrata.