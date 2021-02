Lunigiana



Elezioni provinciali alle porte: Forza Italia chiede un seggio anche in Lunigiana

mercoledì, 17 febbraio 2021, 10:23

E’ stata decisa la nuova data delle elezioni provinciali 2021, dopo che quella di dicembre era stata rinviata a causa del covid: si voterà domenica 28 marzo dalle ore 8 alle ore 20. Solo i cosiddetti “grandi elettori” sono chiamati al voto, ovvero 244 amministratori dei vari comuni della provincia, tra sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza.

Il seggio sarà allestito al Palazzo Ducale di Massa. Lo spoglio dei voti avverrà lunedì 29 marzo a partire dalle ore 8,30 ed in giornata si saprà il nome del presidente della provincia di Massa-Carrara.

Ma proprio la scelta di allestire, come sempre, un unico seggio a Massa presso il palazzo della provincia, ha sollevato numerose perplessità, tanto da chiedere un seggio anche in Lunigiana.

“Sarebbe grave - si legge nel comunicato del gruppo provinciale di Forza Italia - da parte del presidente uscente, Gianni Lorenzetti, non ascoltare l'appello degli amministratori per allestire un seggio anche in Lunigiana. Un appello trasversale a cui stanno aderendo numerosi consiglieri comunali, assessori e sindaci”.

In particolare, l’appello ha già raccolto l'adesione dei consigli comunali di Casola, Licciana Nardi, Massa, Villafranca, Pontremoli e Tresana.

"Pensiamo che sia essenziale, anche in virtù dell’esperienza che abbiamo alle spalle, affrontare la tornata elettorale facendo uno sforzo in più per dare il giusto peso alla sua importanza, consentendo il massimo coinvolgimento del corpo elettorale e quindi garantendo quanto più possibile a consiglieri, assessori e sindaci di esprimersi e di esercitare il diritto di voto”.

“L’attuale emergenza pandemica – prosegue il gruppo - impone peraltro a sua volta di evitare possibili concentrazioni di persone in un unico luogo di voto e suggerisce fortemente di limitare al massimo ogni spostamento. Chiediamo, quindi, di intervenire subito per disporre l'istituzione di un seggio in più, oltre a quello già previsto presso il palazzo Ducale".

Una richiesta che attende una risposta immediata: "Per la centralità della posizione e per facilitare la presenza di personale – si legge ancora nel comunicato FI - tale seggio potrebbe a nostro avviso essere agilmente organizzato presso il comune di Aulla, ma altre eventuali opzioni che coinvolgano ciascuno dei nostri comuni troverebbero comunque piena disponibilità e supporto”.

Michela Carlotti