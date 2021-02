Lunigiana



Farmacia e alpinismo lento in tempo di Coronavirus

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:59

L’associazione Mangia Trekking, fin dai primi momenti del “lockdown” avviò un progetto in collaborazione con enti ed aziende dei settori dell’alpinismo-escursionismo, per invitare le persone a “muoversi”, a non essere sedentarie e seguire le giuste indicazioni per una corretta alimentazione. Un documento della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) , relativo alle “ raccomandazioni per l’attivita’ fisica nel Covid-19 della popolazione che non pratica sport agonistico ” valorizzò e promosse il lavoro dell’associazione. Così oggi, convinta dell’efficacia della propria attività, osservando i notevoli “disagi umani” che l’atmosfera Coronavirus va creando nella società, la propositiva realtà dell’ Alpinismo Lento, che non si è mai fermata, dopo essere intervenuta sui mezzi di comunicazione evidenziando l’importanza di uscire negli ambienti naturali a camminare, e portato all’attenzione tutti i fenomeni connessi con l’insicurezza attuale, fino all’hikikomori, è entrata in un tempio del momento: la farmacia. Nel luogo dell’antico medicamento, per conoscere insieme al Dottor Rinaldo Baldazzi, non solo la “medicina allopatica” cioè tradizionale, ma quanto di Omeopatico e Naturale (vedi prodotti nutrizionali, erboristici, alimentari e integratori per l’attività sportiva e per la cura generale del corpo), unito alle competenze scientifiche, chimiche, fisiche, biologiche e tecniche proprie del farmacista, possano contribuire allo stare bene, in serenità con un corretto stile di vita, incentivando in tutti una regolare attività fisica.

Pertanto Mangia Trekking, tenendo conto di diversi fattori, quali, la gradualità, il modo, la quantità, la frequenza e l’intensità, mentre propone programmi di attività sportive, messe a punto da suoi docenti dello sport, alpiniste ed escursioniste, invita ad avvalersi sempre dei giusti suggerimenti e prestare opportuna attenzione per quanto possibile ai rimedi della medicina non convenzionale come omeopatia e nutraceutica.