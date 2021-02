Lunigiana



FdI all’attacco: "A Fivizzano una spoliazione continua per colpa del Pd"

giovedì, 4 febbraio 2021, 19:15

di michela carlotti

Il coordinamento comunale fivizzanese di Fratelli d’Italia si è espresso in merito alla dura reazione del sindaco Gianluigi Giannetti con cui lui ha replicato alle contestazioni che gli sono state mosse da tutti i gruppi si minoranza sulla questione delle scuole.



“Registriamo un certo nervosismo del sindaco e del suo partito, il PD, in relazione alle recenti polemiche che hanno interessato il dibattito politico del nostro comune. Le opposizioni di centro-destra ed in particolare FDI – afferma il coordinamento dfivizzanese - nelle ultime settimane si sono semplicemente limitate ad evidenziare dei fatti: l’incuria del territorio ed in particolare della rete viaria da parte della provincia amministrata dai compagni del sindaco Giannetti e con un delegato alle strade di Fivizzano tale Ricciardi nonché il progressivo ed inarrestabile depauperamento dell’offerta scolastica del nostro comune”.



“La spoliazione dei territori di montagna da ogni servizio pubblico – prosegue il coordinamento - è una costante delle giunte rosse di comune, provincia e regione, e spazia dalla chiusura dei reparti ospedalieri alla chiusura dei plessi scolastici. Tale linea politica ha nomi e cognomi tutti sono targati Partito Democratico. Se qualcuno, ogni tanto, lo ricorda a lorsignori, questi si adombrano e evidenziano “il basso livello politico che stiamo vivendo nel nostro comune, da parte delle opposizioni”.



“La faccenda sarebbe ridicola se non fosse tragica – incalza FDI - per un territorio abbandonato a se stesso ed alle politiche dissennate della sinistra capace solo di belle parole, commissioni di studio, raccolte di firme contro l’incombente pericolo fascista e celebrazioni neo-resistenziali, meno capace di fatti concreti. E’ ora di dire basta con questa retorica e richiamare tutti alla realtà ed alla responsabilità: chi governa ha l’onere di dare risposte; chi governa, in continuità con una storia politica porta la responsabilità di una sequela di errori che ha condiviso in passato o che tutt’oggi difende in maniera acritica”.



“Ci domandiamo – conclude il coordinamento – qual è stata l’idea che in questi decenni ha avuto il PD per lo sviluppo di Fivizzano e della Lunigiana? Quali i risultati? Quali le idee delle giunte rosse di provincia e regione per le nostre realtà territoriali? E non si dica che è colpa di Roma perché governano anche lì senza, peraltro, aver vinto le elezioni! Caro PD governa se ne sei capace altrimenti togli il disturbo con dignità”.