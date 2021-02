Lunigiana : Filattiera



FdI all’attacco sulla nuova nomina a vicesindaco: “Indecoroso siparietto politico delle sinistre”

mercoledì, 24 febbraio 2021, 09:51

di Michela Carlotti

Risale al maggio dello scorso anno, la vicenda che condusse alla revoca delle deleghe disposta dal sindaco di Filattiera, Annalisa Folloni, nei confronti del suo vice, Giovanni Longinotti.

Da allora, sia le deleghe assessoriali che la carica di vicesindaco, non furono riassegnate. Si è dovuto attendere fino a questi giorni, ma alla fine il nome è stato fatto: Massimiliano Zani, new-entry in quota Italia Viva, è il neo-designato alla carica di vicesindaco di Filattiera.

La questione è oggi al centro di dure polemiche da parte di Emanuela Busetto, responsabile FdI in Lunigiana, e Floriano Barbieri, primo dei non eletti della lista politica di opposizione Fratelli d’Italia.

“La vicenda già allora parve torbida: i provvedimenti venivano presi in base a presunte vicende private e trasportate in ambito amministrativo. Avevamo nutrito dubbi già all'inizio e palesato la richiesta di verifica dei numeri per governare. Dubbi che si sono dissolti con gli ultimi eventi che apprendiamo dai giornali: l'assessore Longinotti, se pur reintegrato, è stato privato della delega di vicesindaco che passa invece a Massimiliano Zani”.

Una mossa politica che, secondo FdI, per fini esclusivamente politici e di consenso, segna un tradimento esplicito degli elettori, col passaggio di Zani dal Pd ad Italia Viva: “Eletto nelle file del Pd, accarezzato da Italia Viva, il passaggio a quest'ultima è stato fulmineo. Premesso che è potere del sindaco concordare e limitare le deleghe, ci ha lasciato perplessi - commentano Busetto e Barbieri - il fatto che, fin dall'inizio, il primo cittadino tenesse gli atti in carico: presagio che faceva intendere che aspettasse tempi migliori per ridisporli”.

Non si sarebbe trattato, dunque, del venir meno della fiducia del sindaco verso il suo vice ma, secondo FdI, di una riequilibratura delle forze politiche che sostengono la maggioranza.

“Una squallida vicenda politica - dichiara FdI - in cui un eletto del Pd tradisce il proprio elettorato con la complicità del sindaco. I voti che lo stesso Zani porta, e non pochi, sono sicuramente in parte personali ma altri in quota del suo primo partito”.

FdI conclude con una riflessione politica: “Questo passaggio, non è da poco: sposta l'asse di futuri sviluppi politici sul territorio. Filattiera vanta una storia di sinistra, è una roccaforte come poche in Lunigiana, ma è costretta ad aprire ad un partito che riesce a governare solo attraverso machiavelliche invenzioni e tiene in ostaggio il sindaco con una manciata di voti”.