Lunigiana



FdI Fivizzano: "Chiediamo la celebrazione dei martiri delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata"

mercoledì, 10 febbraio 2021, 21:21

di Michela Carlotti

Il 10 febbraio ricorre il “Giorno del ricordo”, una solennità civile nazionale italiana, celebrata ogni anno per ricordare i massacri delle foibe e l'esodo giuliano dalmata. C'è voluto del tempo prima che questa triste pagina fosse riscritta nei libri della storia nazionale e si è dovuto attendere fino al 2004.

A Fivizzano, però, non è bastato il ricordo postato dall'amministrazione comunale sulla pagina istituzionale del comune. Il coordinamento Fratelli D'Italia, anzi, ha diramato una nota stampa in cui deplora l'assenza di eventi commemorativi per questa data così importante e sofferta.

“Il coordinamento di Fratelli d'Italia Fivizzano - si legge nella nota firmata congiuntamente dal coordinatore fivizzanese Giuseppe Oddoni e dal responsabile lunigianese Umberto Zangani - prende atto con dispiacere che l’amministrazione comunale di Fivizzano non ha ritenuto di organizzare alcun evento per la giornata del 10 febbraio “Giorno del Ricordo”, solennità civile istituita con legge 30 marzo 2004, n. 92, che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. Com’è noto, in questa giornata, la comunità nazionale vuole conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale. In modo significativo il legislatore ha scelto il 10 febbraio per tale solennità, perché è il giorno in cui, nel 1947, furono firmati i trattati di pace di Parigi che assegnavano all’allora Jugoslavia, proprio l'Istria, il Quarnaro, la città di Zara con la sua provincia, in precedenza facenti parte dell'Italia”.

“Tali fatti storici - ricorda FdI - sono troppo spesso stati ingiustamente dimenticati perché ricordano una persecuzione contro cittadini italiani che ha assunto, durante e dopo la seconda guerra mondiale, i tratti di una vera e propria pulizia etnica di terre italiane. I colpevoli di queste stragi prima, e successivamente i fautori dell’esodo di 350.000 italiani da quelle terre, sono da individuarsi nelle bande slavo-comuniste agli ordini del maresciallo Tito e qualche volta, lo diciamo con dispiacere, in gruppi partigiani comunisti italiani delle brigate Garibaldi già responsabili del martirio dei partigiani cattolici e monarchici della Brigata Osoppo i quali avevano combattuto contro le truppe tedesche e della RSI dopo l’8 settembre 1943 e si opponevano all’invasione slava della Venezia-Giulia ed alla creazione di uno stato comunista. Per i nostri fratelli del confine orientale quegli anni furono terribili; anche Trieste subì, per 45 giorni, l’occupazione slavo-comunista e il suo distacco dall’Italia durò sino al 1954 occupata dagli alleati”.

Oddoni e Zangani si appellano al dovere istituzionale di ricordare quel dramma: “Le amministrazioni locali dovrebbero dimostrare maggiore attenzione e sensibilità per queste vittime che non sono di serie B: sono semplicemente italiani che hanno sofferto, si sono sacrificati, hanno perso tutto per non perdere la loro identità di popolo e la loro libertà”.

FDI conclude infine con una proposta: “Il coordinamento, gli iscritti e simpatizzanti, nel deplorare la grave dimenticanza dell’amministrazione comunale di Fivizzano, propongono che la stessa trovi per il futuro, idonee modalità per rendere solenne la data del 10 febbraio anche a Fivizzano ed, anzi, si faccia promotrice di un’iniziativa affinché nel comune vi possa essere una via, una piazza o un parco pubblico dedicato ai Martiri delle Foibe ed in onore degli italiani d’Istria, Dalmazia e Fiume”.