Lunigiana



Filattiera: muore donna travolta dal treno

domenica, 7 febbraio 2021, 21:23

Impatto mortale questo pomeriggio lungo il tratto ferroviario della Pontremolese all’altezza della stazione di Scorcetoli nel comune di Filattiera. Lucia Angella, 80 anni, è rimasta travolta dal treno in transito sulla linea La Spezia-Parma mentre attraversava i binari per cause ancora da accertare.

L’anziana, moglie di Giorgio Volpi, storico imbianchino del paese di Scorcetoli, abitava nei pressi della stazione. Potrebbe trattarsi di una tragica fatalità legata ad una momentanea perdita di memoria che avrebbe condotto l’anziana, in uscita da casa, ad incamminarsi lungo il vicino viottolo che conduce ai binari anziché seguire il percorso stradale, e non accortasi dell’arrivo del treno ne sarebbe rimasta travolta.

Lascia il marito, i figli Cristina, Patrizio e tre nipoti.

Il sindaco Annalisa Folloni ha espresso il suo cordoglio: “E’ un grave lutto per la nostra comunità. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia che ho raggiunto nel pomeriggio: ho visto e sentito tanto dolore e ne sono profondamente dispiaciuta. Tutta la comunità, pur nell’osservanza delle norme anticovid, sta manifestando autentica vicinanza, con messaggi, ricordi ed affetto ai familiari di Lucia”.

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che dovranno fare chiarezza sui fatti, in collaborazione con la Polfer di Firenze che ha competenza sul tratto ferroviario in questione e che nel pomeriggio è stato chiuso fino alla fine del disbrigo dei rilievi.

Michela Carlotti Donatella Beneventi