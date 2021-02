Lunigiana



Il comitato “Una strada per la vita-Gino Chinca” rilancia sulla “Direttissima”: appello a tutte le istituzioni

domenica, 21 febbraio 2021, 19:25

Un'istanza di due pagine, indirizzata nominalmente a tutti i sindaci dei 14 comuni della Lunigiana, al presidente della provincia di Massa Carrara, al presidente della regione Toscana ed a tutti i gruppi consiliari regionali.

L'obiettivo: riportare il tema della “Direttissima” al centro del dibattito politico in questo particolare momento di pianificazione che impegna il governo nazionale nella ripartenza dell'Italia.

Il progetto della grande opera stradale di scorrimento diretto tra l’Emilia-Romagna e la costa Tirrenica, passando per il comune di Fivizzano, affonda le sue radici negli anni ottanta. Nel 1988 la proposta era, infatti, approdata in regione Toscana grazie all'impegno contro l'isolamento e la marginalità del comune di Fivizzano, profuso nel tempo dal professor Gino Chinca che fu per oltre trent'anni consigliere comunale e per lunghi periodi anche assessore oltreché presidente dell'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana.

Col nuovo anno si sono riaccese le speranze, peraltro mai sopite, del “sogno fivizzanese” ed a questo scopo si è costituito il comitato che porta il nome dell'illustre professore fivizzanese: “Una strada per la vita - Gino Chinca”.

Nell'istanza, il comitato scrive un accorato appello a tutti gli attori politici per sollecitare la realizzazione dell'opera : “Un progetto già esaminato, e in diverse sedi anche già approvato – si legge - che può portare innumerevoli vantaggi di tipo strategico ed economico. Aiuterebbe la Lunigiana orientale ad essere meno isolata e ad avere collegamenti più rapidi con i grandi centri, costituirebbe un'alternativa al traffico dell'autocamionabile della Cisa e avrebbe ricadute positive sui rapporti interregionali di natura commerciale, industriale e del settore turistico”.

“Apprendiamo dalla stampa– prosegue ila nota - che sta nascendo un progetto di collegamento veloce tra le due città di Massa e Carrara che potrebbe ben allacciarsi alla direttissima e costituire un'unica grande opera di respiro nazionale”.

“Pertanto – conclude il comitato - chiediamo alle assemblee istituzionali interpellate (sindaci, consigli comunali, consigli provinciali, consigli regionali e Unioni di comuni) di calendarizzare al più presto questo tema e di farne una proposta politica. Come comitato civico ci rendiamo disponibili per incontrare i rappresentanti delle istituzioni interpellate per aprire un dibattito”.

Michela Carlotti