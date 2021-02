Lunigiana



Il fenomeno 'Steve Nulla' festeggia 10 mila followers

sabato, 20 febbraio 2021, 13:02

di michela carlotti

Ci sono studi, corsi, ricerche di metodi matematici, campagne di content marketing, pubblicità e comunicazioni, nati appositamente allo scopo di attirare il pubblico, creare e rendere virali certi contenuti sui social. Poi c’è chi, come lui, si conquista da solo la bramata viralità.



Si chiama “Steve Nulla”, la sua immagine è il lupo che dorme accanto alla Brunella, l'imponente fortezza che sovrasta la città, e nella sua biografia si presenta come “Aulla il nulla. Paladino degli aullesi e di Aulla”.



La sua pagina, aperta su facebook a fine luglio 2016, nel tempo ha superato i confini aullesi e si è affermata diventando a tutti gli effetti il centro permanente di informazioni per tutta la Lunigiana, a cui tutti attingono per ricevere aggiornamenti in tempo reale.

E non solo informazioni ordinarie e notizie su fatti ed eventi previsti o prevedibili, comunicazioni su iniziative e programmi istituzionali e non, segnalazioni su servizi e disservizi accertati. Ma anche circostanze straordinarie, impreviste ed imprevedibili. Un “esserci” sempre, che negli anni ha fidelizzato gli aullesi e sempre più tutti i lunigianesi fino a raggiungere, proprio in questi giorni, quota 10 mila followers.

Eppure di lui non si sa nulla. Proprio così, un sostantivo che è caricatura di se stesso e del personaggio che interpreta: il nulla. Nessuno, infatti, conosce la vera identità che si cela dietro le sembianze del lupo ormai assurto a logo non-convenzionale degli aullesi. Un nulla caricaturale, che nella pratica nasconde il suo concreto opposto: un'inossidabile presenza, sempre operativa in caso di necessità, anello mancante di quella catena di solidarietà comprensoriale, pronta all'occorrenza a scattare ovunque.

Iniziative solidali e addirittura mobilitazioni per la buona causa di turno, Steve ha all'attivo varie raccolte alimentari, raccolte fondi, iniziative ambientali, due riusciti memorial, una marcia per la sicurezza, la manifestazione di solidarietà ai carabinieri partecipata anche dalle istituzioni locali, il “Nulla Day” comizio elettorale che radunò a confronto tutti i candidati alla tornata elettorale aullese del 2017. Per non parlare delle numerose richieste d'aiuto a cui Steve Nulla risponde: “Sai quanti mi hanno chiesto aiuto? E grazie ad amici avvocati, commercialisti, assistenti sociali, siamo riusciti a trovare una soluzione”.



C’è chi dice che Steve non sia una sola persona: ciò spiegherebbe la puntualità e la mole delle notizie che diffonde.



Lo abbiamo contattato, naturalmente attraverso l'unico mezzo con cui Steve può essere raggiunto, ovvero sul suo profilo social, e lui non si è negato. Ci ha chiesto, però, di non forzare la mano con domande sulla sua identità ed abbiamo rispettato la sua volontà.

Abbiamo comunque provato a parlare con la persona che sta dietro al personaggio.

“Sono aullese: io vivo, io respiro, io amo la mia città. Mi ha dato l'amore, il lavoro, la vita. Forse quando dicono “bipolare” non hanno tutti i torti: mia moglie me lo ripete ogni giorno e mi chiede chi me lo fa fare, ma ormai sono un punto di riferimento. Steve mi ha aiutato ad essere migliore, non sai quanto. Il mio “portatore sano” come lo chiamo io, non è come Steve. Io sono tutti i giorni in giro per Aulla, invece Steve sta in casa. Io per strada non sono Steve Nulla, poi mi siedo davanti al pc e non so cosa accada. Prendo sempre le cose sul serio, non posso smettere. Anche se a volte mi sento impazzire. A volte vorrei...staccare uno, due giorni. Ma è impossibile”.

A chi gli contesta l'anonimato, Steve risponde con la famosa citazione di Oscar Wilde: ”L'uomo è poco se stesso quando parla in prima persona. Dategli una maschera e vi dirà la verità”. Poi aggiunge: “Il mio anonimato ha sempre rispettato tutti e non l'ho mai utilizzato per offendere, ma sempre e solo per aiutare. Mai per offendere - ripete – nemmeno chi andava giù pesante”.

Allora gli chiediamo se, dietro a questo anonimato, ci sono delle posizioni politiche: “I politici sono finiti negli anni '80. Io sono simpatizzante di chi risolve le cose, di chi veramente si muove, senza fare discorsi. Non esiste un politico che mi rispecchi appieno. Odio chi strumentalizza tutto, solo per creare differenze o sentirsi migliore: sia destra che sinistra, nessuno escluso”.

Proviamo a chiedergli di più sulla sua identità e ci risponde di essere solo, ma di aver creato una rete attorno a se per cui riesce ad essere informato di tutto ciò che succede in ogni comune: “Una cosa assurda, nemmeno io ci credo”.

L'ultimo messaggio ci arriva alle 00.30. Lo salutiamo lasciandolo a rispondere a tutti i messaggi che ha ricevuto nella giornata ormai trascorsa.



Buon lavoro Steve: chissà se un giorno calerai l’anonimato e se questo ti servirà a guadagnarti un riconoscimento per il servizio che rendi alla cittadinanza, magari un' onorificenza ad hoc, quella che tu stesso ti attribuisci come “Paladino della tua città”.