Lunigiana : Fivizzano



Il gruppo “Il Futuro al centro”: “L’amministrazione comunale boccia tutte le proposte dei gruppi civici”

mercoledì, 17 febbraio 2021, 10:25

di Michela Carlotti

"Nella seduta dell’8 febbraio sono state presentate ben tre proposte della minoranza: tutte bocciate dalla maggioranza". Un brutto esempio politico da parte dell’amministrazione comunale di Fivizzano, guidata da Gianluigi Giannetti, in occasione dell’ultimo consiglio comunale: questa è in soldoni l’accusa mossa dal gruppo civico “Futuro al Centro” di Mirco Moscatelli.

“La prima proposta - spiega il gruppo - prevedeva la sistemazione del bivio fra la strada provinciale proveniente da Marciaso e la riaperta strada provinciale proveniente da Equi Terme all’interno del paese di Monzone. Il ripristino della viabilità originale senza cartellonistica ha prodotto numerose situazioni di pericolo alcune sfociate in incidenti. Il consigliere Mirco Moscatelli aveva a tal proposito sollecitato una soluzione, subito dopo le prime segnalazioni della popolazione, all’assessore Giovanni Poleschi il quale aveva assicurato un’immediata soluzione, quantomeno provvisoria. Ovviamente delle rassicurazioni dell’assessore non se n’è fatto nulla e con il tempo la popolazione si è adeguata: della serie, aiutati che Dio ti aiuta. Facile immaginare che anche la mozione con richiesta di dissuasori è stata bocciata perché prima di poterli installare è stato richiesto l’autorizzazione alla provincia. Nel frattempo i rallentatori sono stati acquistati e se la provincia non darà parere favorevole verranno installati da un'altra parte! Ci limitiamo a far notare alla popolazione che il tutto si è svolto in consiglio comunale alla presenza del delegato provinciale alla viabilità, Claudio Ricciardi, in teoria il riferimento per l’ottenimento dell’autorizzazione il quale non ha proferito parola”.

“La seconda mozione – prosegue il gruppo - riguardante la richiesta d’inserimento all’interno del futuro bando per la gestione dell’Ostello di una clausola che preveda che l’assegnatario abbia anche le qualità tecnico-professionali rispetto all’ospitalità di ragazzi minorenni che adesiscono al Piano Scuola tanto sbandierato dal comune. Questa, invece, con somma fantasia è stata bocciata perché ritenuta, testualmente, “offensiva”: secondo la maggioranza questa proposta equivale a ritenere sprovveduti i membri della giunta. Ovviamente se avessero dei risultati da portare a sostegno di questo ragionamento probabilmente il loro atteggiamento sarebbe più credibile, senza sembrare la riesumazione medievale del reato di lesa maestà”.

“Siccome non c’è due senza tre – continua il gruppo - è stata bocciata anche la terza mozione che prevedeva la votazione di una proposta che nasce dal consiglio comunale del novembre scorso. In tale sessione il consigliere Alessandro Domenichelli propose di dar seguito alla tre giorni primaverile che era stata organizzata in difesa dell’ospedale di Fivizzano, scrivendo un breve documento da condividere fra tutte le forze politiche in cui individuare una serie di servizi che questo comune si impegnava a mantenere/implementare. L’assessore Nobili convocava una riunione per il 3 dicembre dove venivano individuati i quattro capisaldi tesi alla miglior gestione dell’emergenza Covid e al permanere sul territorio di servizi oggi a rischio. Passati due mesi, il documento era pronto il 12 gennaio, la minoranza ha ritenuto di portare quelle stesse proposte condivise in consiglio comunale ed ovviamente sono state bocciate. Ad oggi, quindi, la maggioranza ha votato contro delle idee che essa stessa sosteneva, imponendo a tutto il territorio di accontentarsi delle promesse dell’azienda USL. A riguardo, ci risulta che da anni gli interessi programmatici della ASL non coincidono con quelli del territorio e, soprattutto, la giunta Giannetti con questo passaggio ha dimostrato che tutti gli appelli all’unità sono strumentali: pur di non dar ragione alle minoranze è disposta a rinnegare anche i suoi valori fondanti”.

Infine il gruppo “Il Futuro al centro” chiosa: “Ci teniamo a ribadire nei confronti dell’elettorato che andando avanti di questo passo chiunque vincerà le elezioni del 2024 governerà su un cumulo di macerie”.