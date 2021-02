Incendio auto, Fantozzi (FdI): "Solidarietà al presidente Putamorsi"

Altri articoli in Lunigiana

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:59

L’associazione Mangia Trekking, fin dai primi momenti del “lockdown” avviò un progetto in collaborazione con enti ed aziende dei settori dell’alpinismo-escursionismo, per invitare le persone a “muoversi”, a non essere sedentarie e seguire le giuste indicazioni per una corretta alimentazione

venerdì, 19 febbraio 2021, 11:14

In Rsa Villa Angela ed Rsa Michelangelo un’iniziativa per rendere finalmente possibile l’incontro e il contatto tra gli Ospiti e i loro cari, grazie al contributo della Regione Toscana

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:36

Il gruppo politico extra consiliare “Sinistra Unita per Fivizzano” contesta la decisione aziendale Usl di istituire il punto vaccinazioni per il territorio comunale, presso la sede della pubblica assistenza anziché presso l'ospedale

giovedì, 18 febbraio 2021, 12:56

Nel centro di Fivizzano sono presenti le telecamere che potranno servire alle indagini in corso, per cercare di reperire indizi che possano fare luce sulla natura spontanea o dolosa dell'incendio

giovedì, 18 febbraio 2021, 11:39

Votazioni importanti, molta emozione e qualche sorpresa al primo appuntamento del rinnovato Consiglio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano. Nella seduta conclusasi nella serata di ieri Raffaella Mariani, sindaco di San Romano in Garfagnana, è stata eletta vicepresidente dell'ente con sede a Sassalbo

mercoledì, 17 febbraio 2021, 23:19

Ultim'ora. Tutte le autovetture erano parcheggiate sotto la casa di Alberto Putamorsi, presidente dell’ente Parco Nazionale delle Apuane ed ex sindaco di Fivizzano dal 1991 al 1995. Una era di sua proprietà, un'altra del figlio.