Lunigiana



Incendio Fivizzano, indagini in corso. Il sindaco: "Mi auguro non sia dolo"

giovedì, 18 febbraio 2021, 12:56

di michela carlotti

L'incendio divampato ieri sera intorno alle 22.20 nella piazzetta Labindo di Fivizzano, vicino alla storica e più centrale piazza Medicea, ha coinvolto tre auto, ma oggi si sa che si è propagato da una, quella di proprietà dell'ex sindaco Alberto Putamorsi, e per induzione ha coinvolto le altre due che si trovavano parcheggiate vicino a quella.



Presente fin da subito sul luogo dell'incendio il sindaco Gianluigi Giannetti che, raggiunto al telefono, ci ha rilasciato alcune dichiarazioni.



“Sono intervenuto subito, dopo essere stato avvisato telefonicamente da alcuni residenti. Intorno alle 22.45 mi trovavo nella piazza dov'erano già presenti i carabinieri del comando stazione di Fivizzano. L'auto andata a fuoco e distrutta, appartiene ad Alberto Putamorsi. In maniera indotta è stata poi incendiata anche la macchina della nuora che è andata completamente bruciata. Una terza macchina appartenente ad una signora che abita nelle vicinanze, ha riportato un danno solo parziale”.



Il sindaco ha quindi allertato la polizia municipale che è intervenuta sul posto dove sono arrivati anche i vigili del fuoco e la protezione civile.



Dalle testimonianze raccolte a caldo ieri sera, parrebbe essere stata rinvenuta una lunga traccia di benzina sulla strada che avrebbe fatto sospettare il dolo ma il comando provinciale dei carabinieri di Massa mantiene il massimo riserbo ed al momento dichiara che sul posto non è stato rinvenuto materiale comburente: circostanza che escluderebbe la natura dolosa dell'incendio.



Nel centro di Fivizzano sono presenti le telecamere che potranno servire alle indagini in corso, per cercare di reperire indizi che possano fare luce sulla natura spontanea o dolosa dell'incendio.



“Ci auguriamo che si sia trattato di un problema tecnico e che l'incendio sia scoppiato spontaneamente. – ha commentato il sindaco Giannetti – Diversamente, sarebbe un fatto molto grave, anche per gli altri pericoli e danni che potevano derivare a persone e cose”.



Danni che, come informa il primo cittadino, ci sono stati alla pavimentazione in pietra che, a causa del calore e dei residui in plastica bruciata e colata sulle lastre, si è stata spaccata in varie parti. Un danno per l'ente comunale, quindi, oltre a quello alle auto andate a fuoco. Le macchine che erano parcheggiate nelle vicinanze sono state tutte spostate e messe in sicurezza. Non si sono registrati ulteriori danni.