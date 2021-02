Lunigiana



Incontro per rivendicare il diritto alla cittadinanza digitale della Lunigiana

sabato, 6 febbraio 2021, 16:09

di michela carlotti

Su iniziativa dell'Associazione Operatori Turistici di Lunigiana, si è tenuto ieri un incontro online sui disservizi Tim in Lunigiana a cui hanno partecipato, oltre alle rappresentanze di categoria, l'assessore regionale allo sviluppo digitale Stefano Ciuffo e il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il dirigente della TIM Fabio Ruggeri ed alcuni sindaci di Lunigiana.



Un incontro frutto della tenacia dei soci di AOTL, che con grande impegno stanno portando avanti da mesi un’instancabile campagna di sensibilizzazione sui problemi di connettività che incidono pesantemente sulle loro attività già duramente colpite dal covid, ma non solo.



Una campagna che più in generale mira a rivendicare il diritto alla cittadinanza digitale per tutti i lunigianesi, contro un disservizio diffuso che comporta ripercussioni altamente penalizzanti di ordine economico, sociale, culturale ed anche di sicurezza pubblica.



Corrispondenze alla presidenza ed agli assessorati della regione Toscana, alla dirigenza TIM, ai sindaci di Lunigiana, interventi sulla stampa, creazione di un gruppo facebook “Disservizi Tim in Lunigiana” con il supporto dell’associazione AECI “Associazione Consumatori Aulla”, creazione di un forum d’indagine on line e redazione di apposito dossier, sostegno alla petizioni popolare del consigliere comunale Marco Ciri e del cittadino Ivo Capodieci: un impegno sistematico e strutturato per scongiurare un'esclusione sistematica del territorio lunigianese dai vantaggi della società digitale.



Tra i sindaci di Lunigiana che hanno dato la loro adesione alla campagna dell’AOTL, Matteo Mastrini delegato alla protezione civile presso l’Unione dei Comuni Montana della Lunigiana, Gianluigi Giannetti delegato al turismo e Claudio Novoa vicepresidente dell’UCML.



L'incontro di ieri è stato occasione per l’AOTL per presentare gli esiti dell’indagine avviata nel mese di gennaio sulla situazione della connettività per le strutture ricettive lunigianesi. Lo scopo dell'indagine, aveva detto AOTL, era di consegnare alle istituzioni una fotografia della realtà così da renderle meglio consapevoli delle esigenze puntuali delle imprese locali e spronarle a mantenere alto l’impegno a garantire ai territori montani investimenti e azioni utili ad un rilancio economico e alla competitività delle imprese del territorio.



Dall’indagine è derivato un documento di sintesi, un vero e proprio “Dossier Lunigiana” condiviso dall’AOTL con altre associazioni che rappresentano le diverse realtà economiche del territorio: Concfcooperative Toscana Nord, Confesercenti Toscana Nord, CIA MassaCarrara, CNA Massa Carrara, Coldiretti Massa Carrara, Confartigianato Massa Carrara, Confcommercio Massa Carrara, Confindustria Livorno Massa Carrara, Legambiente Toscana, Volontari Lunigianesi.



Giusto per dare un’idea della situazione, riproponiamo uno dei quesiti del forum d’indagine a cui hanno risposto numerose attività della zona. Alla domanda “Negli ultimi sei mesi hai avuto disagi o malfunzionamenti che hanno interrotto o pregiudicato il servizio di connessione internet?” hanno risposto 80 utenti e di questi, il 71,3% ha risposto Si e solo il 28,7% No.



La presidente dell’AOTL, Giovanna Zurlo, nel suo intervento ha sollecitato l’assessore Ciuoffo ad attivarsi a risolvere le problematiche per rendere competitive le aziende del settore turistico al pari di altri territori toscani: “Visto che la stessa Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica nella recente campagna Digital Labs punta l’accento sulle nuove tendenze del turismo tra cui lo smart working per far fronte alle perdite causate dalla pandemia e poiché gli imprenditori del nostro settore in Lunigiana hanno strutture altamente qualificate, pretendiamo di avere infrastrutture digitali al pari dei nostri colleghi toscani”.



In esito all’incontro, l’AOTL ha ringraziato Confcooperative Toscana nord, tutte le associazioni di categoria datoriali della provincia, la Camera di commercio Massa Carrara e i sindaci della Lunigiana che hanno collaborato, ed ha salutato con il proposito “Terremo alta l'attenzione finché i problemi non saranno risolti!”.



Il sindaco Matteo Mastrini, ha commentato così: “Non ci possiamo accontentare di risposte interlocutorie e neanche di interventi ordinari. Serve una strategia, servono risorse straordinarie ed un piano infrastrutturale dedicato alla Lunigiana. Al primo posto indico alcune situazioni di fragilità: persone diversamente abili, persone con malattie croniche. Poi sottolineo alcune attività: smart working, didattica a distanza, attività commerciali e strutture ricettive. Queste persone e queste attività, senza la garanzia della telefonia fissa, della telefonia mobile, senza connessione, durante una pandemia non possono vivere in sicurezza e non sono garantite. Quindi chiedo a Tim e Regione uno sforzo ulteriore e soprattutto chiedo che, per ragioni di protezione civile, siano garantite le comunicazioni e l'emergenza urgenza”.