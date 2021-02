Lunigiana



La “ciclabile dei castelli” oggi posa la prima pietra: cinque comuni uniti nel cicloturismo

lunedì, 8 febbraio 2021, 22:23

di Michela Carlotti

Pontremoli, Mulazzo, Filattiera, Villafranca, Bagnone: sono cinque i comuni che nel 2019 hanno aderito ad un bando del GAL gettando le fondamenta del progetto “La ciclabile dei castelli” di cui oggi è stata posata la prima pietra.

Un progetto sostenuto anche dalle associazioni locali, in particolare quelle ciclistiche che hanno scoperto, tracciato e manutenuto la maggior parte dei sentieri ed hanno avuto un ruolo importante nella scelta delle amministrazioni comunali di investire in questa progettualità.

I lavori che hanno preso il via oggi, sono stati annunciati con soddisfazione dai rappresentanti delle cinque amministrazioni comunali coinvolte: l’assessore Gianluca Crocetti per Pontremoli, l’assessore Giovanni Longinotti per Filattiera, l’assessore Giorgio Santi per Mulazzo, il sindaco facente funzioni Loris Bernardi per Villafranca, il vicesindaco Daniele Lombardi per Bagnone.

“E’ stato un processo lungo e di condivisione, determinato fin dall’inizio dalla volontà di una buona riuscita del progetto complessivo” hanno dichiarato gli amministratori comunali.

Il termine dei lavori è previsto entro novanta giorni: l’obiettivo è di mettere il sistema ciclabile a disposizione dei turisti e degli operatori turistici già dalla prossima stagione estiva.

L’anello ciclabile toccherà vari siti storici dei territori coinvolti ed andrà anche ad intersecarsi in alcuni tratti con la viabilità storica della Francigena.

Il progetto costituisce un’opportunità per il rilancio del turismo in Lunigiana. Gli amministratori comunali lo considerano anche un importante punto di partenza che in futuro potrebbe condurre a stabilire un’unione di intenti anche su altre tematiche, facendo rete tra le varie realtà territoriali con le loro specifiche risorse e peculiarità.