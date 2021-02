Lunigiana



La Lega di Fivizzano torna sul fallimento delle politiche scolastiche dell'amministrazione Giannetti

venerdì, 5 febbraio 2021, 17:01

Il coordinamento fivizzanese della Lega, non è disposto a calare semplicemente il sipario sul fallimento delle politiche scolastiche che, invece, meritano un'ulteriore analisi critica.



“Nei mesi scorsi il comune di Fivizzano ha lanciato una campagna di gratuità per incentivare le iscrizioni, riportata anche dalle televisioni nazionali, tramite un pacchetto scuola che comprendeva libri, trasporti, tablet in comodato d’uso, vitto e alloggio all’Ostello degli Agostiniani. Inoltre a sostegno di questa iniziativa era arrivato in soccorso anche il ministro della pubblica istruzione, Lucia Azzolina, con un video messaggio. Possiamo dire che a fronte della montagna di gratuità è stato partorito un topolino”.



Così la Lega ripercorre in sintesi le azioni messe in campo dall'amministrazione comunale sulle scuole per poi passare all'analisi dei risultati definitivi.



“Il 26 gennaio sono state rese note le pre-iscrizioni negli istituti superiori di Fivizzano. Solo poche decine di iscritti all’agrario ed alla ragioneria a fronte di più di 60 ragazzi che hanno terminato le scuole medie. Si è dovuto quindi ricorrere alla costituzione di una classe articolata “agrario-ragioneria” per mancanza di numeri”.



E proprio la costituzione di una classe articolata, fa scattare il paragone con le politiche adottate in precedenza: “In passato non era stato concesso un articolato professionale tra agrario-socio sanitario-mat che avrebbe consentito di salvare i due indirizzi professionali che rischiamo di perdere”.



Inoltre, la Lega incalza mettendo in discussione alcune giustificazioni addotte da varie parti riguardo al calo degli iscritti:“Può essere che una parte di studenti sia attratta dall’appeal del liceo ma i numeri di questa diaspora dovrebbero preoccupare e non poco la maggioranza di Fivizzano. Abbiamo sempre sostenuto che per le scuole non funziona come al “supermercato” dove s'invogliano i clienti con le offerte. Le famiglie guardano all’offerta formativa, alle strutture scolastiche che a Fivizzano non risultano terminate, alle prospettive di frequentazione dell’università o inserimento nel mondo del lavoro”.



La Lega non esita a riaccennare alla questione-mancata dell'istituto omnicomprensivo: “Tra i noti problemi che abbiamo a Fivizzano, vi è la mancanza di un istituto omnicomprensivo con a capo un dirigente scolastico, della quale maldestramente e faziosamente il PD ha cercato di incolpare il centro-destra, per poi essere smentito in modo perfetto dalla “Lista civica futuro al centro” di MircoMoscatelli”.



Ed infine il coordinamento si rivolge al sindaco: “È inutile che di fronte alle accuse lanciate dall’opposizione, Lei, sindaco Giannetti, si giustifichi sempre dicendo che ci avete messo impegno. Quello che le chiedono i cittadini di Fivizzano è di portare dei risultati per il comune altrimenti si dimetta e lasci ad altri il compito di governare il comune”.

M.C.