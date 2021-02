Lunigiana



La Lunigiana saluta ed omaggia l’ormai ex vescovo Giovanni Santucci

martedì, 9 febbraio 2021, 19:11

di michela carlotti

L’ormai ex vescovo della diocesi di Massa Carrara e Pontremoli, mons. Giovanni Santucci, ha voluto salutare la sua diocesi e lo ha fatto con una celebrazione in cui ha ricordato l’importanza della fede e della preghiera. Presenti alcuni sindaci della Lunigiana o loro delegati, hanno voluto omaggiare l’operato di mons. Santucci in questi lunghi anni durante i quali si è trovato a dover fronteggiare numerose situazioni, anche emergenziali, lungo tutto il territorio della diocesi e della Lunigiana in particolar modo.



Per questo i primi cittadini, giunti alla parrocchia di Maria S.S. Mediatrice ad Avenza, dove la celebrazione si è tenuta, hanno voluto salutarlo e rivolgergli parole ricche di emozione per la sua decisione e l’augurio per il futuro che lo attende, omaggiandolo con un dono che potrà conservare nel ricordo di questi undici anni.



“Tutti noi conosciamo l’importanza dell’istituzione Chiesa e della necessità che oggi più che mai ogni fedele sente di avere come guida un pastore che abbia valore, concretezza, solidità morale e capacità pratica – ha commentato il sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini - Così come ci aveva abituati mons. Santucci e così come, oggi più che mai, la comunità richiede. Per questo mi sento di ringraziarlo per il suo operato ricordando e sottolineando come la chiesa, così come la scuola e il mondo dell’associazionismo, siano agenzie educative e formative della persona e di un territorio e che, ognuna a suo modo, concorrono a determinare un’identità forte, reale e condivisa”.