Lunigiana



La soddisfazione del vicesindaco di Tresana: "Dal ministero 540 mila euro per la strada dell'Agneda"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:37

Il vicesindaco di Tresana, Amerigo Toni, ha espresso piena soddisfazione per l'accoglimento della richiesta correttamente trasmessa nei termini previsti al ministero dell'interno, per l'ottenimento di contributi per finanziare investimenti.



La conferma dell'ammissione al contributo è arrivata ieri, con il decreto del ministero dell'interno, emanato di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, ove sono stati individuati i comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge n.145/2018 da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio.



Sono 2.846 le opere attualmente ammesse e finanziate in Italia, tutte comprese nella categoria investimenti di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico. Gli enti locali beneficiari sono complessivamente 1.912 e fra questi c'è, appunto, fra questi il comune di Tresana.



"Abbiamo presentato un progetto per il consolidamento del movimento franoso della strada dell'Agneda che, con le nostre risorse, mai avremmo potuto realizzare - dichiara il vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Amerigo Toni.



“Il contributo in arrivo ammonta a 540.000 euro. L'opera – spiega Toni - si va ad aggiungere alla realizzazione dell'acquedotto di Agneda, tuttora in fase di completamento a servizio delle frazioni limitrofe, a partire da Giovagallo. Ringrazio l'ufficio tecnico che ha collaborato alla redazione del progetto".



Michela Carlotti