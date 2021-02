Lunigiana



Lega su Palazzetto di Fivizzano: “Chiuso da sei anni, una vergogna”

lunedì, 22 febbraio 2021, 20:25

di Michela Carlotti

Ad inizio marzo, saranno trascorsi esattamente sei anni dalla chiusura del palazzetto dello sport di Fivizzano a seguito di un danno arrecato dal forte vento che nel 2015 flagellò un po' tutta la regione Toscana.

E’ troppo il tempo ormai trascorso, secondo la Lega, senza alcun intervento di ripristino della struttura. Da qui la sua invettiva contro l’amministrazione comunale.

“Chi vuole praticare attività sportiva è costretto a spostarsi da Fivizzano, come ha fatto in passato anche la squadra di pallavolo che, senza un centro sportivo, giocava a Mulazzo. Questa è la dimostrazione dell’incompetenza e inadeguatezza del partito democratico che ha da sempre amministrato il nostro comune”.

“Infatti – prosegue l’invettiva leghista – già ad ottobre del 2015, il comune aveva ricevuto dalla Vittoria Assicurazioni i 415 mila euro come rimborso spese per danni al patrimonio su immobili, coperti da polizze assicurative. Ci chiediamo come mai, nonostante il comune abbia incassato i soldi, non siano partiti subito i lavori di ripristino e quali problemi burocratici ci siano stati”.

“Teniamo inoltre conto che – prosegue la Lega – il Palazzetto rappresentava l’unico centro coperto di protezione civile del capoluogo, per il ricovero e l’assistenza della popolazione nel caso di calamità naturali o, come già accaduto in passato, nel caso di eventi sismici”.

La Lega fa poi un’ulteriore considerazione: “Veniamo da un anno di lockdown e di stop delle attività sportive: la riapertura della struttura sarebbe d’aiuto per tutti i fivizzanesi, di qualsiasi età, che vogliono socializzare praticando sport insieme, nel rispetto del distanziamento anticovid. Riteniamo, infatti, che in questo periodo lo sport rappresenti una priorità, in quanto l’attività motoria genera salute e rinforza le difese immunitarie”.

“Aspettiamo – conclude la Lega - che il gruppo del PD di Fivizzano dia delle risposte concrete a noi, ma soprattutto alla popolazione, ai nostri giovani ed alle associazioni sportive”.