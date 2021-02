Lunigiana



Licciana, amministrazione denunciata dalla Cgil: il 3 marzo l'udienza

sabato, 20 febbraio 2021, 17:58

di michela carlotti

E' saltato l'accordo in Commissione Trattante tra il comune di Licciana Nardi e la delegazione sindacale sulla contrattazione integrativa, ovvero quella relativa alle risorse economiche accessorie da destinare ai dipendenti per premiare chi merita ed incentivare l'impegno.

Le rappresentanze sindacali, infatti, non hanno sottoscritto l'accordo, dichiarandosi "completamente contrarie alle direttive impartite per la parte del CCDI economica del 2020".

La conferma è data, senza possibilità di smentita, dalla delibera n. 119, approvata in extremis dalla giunta comunale l'ultimo giorno dello scorso anno, che recita "Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico 2020".

I protagonisti di questo caso imbarazzante, sono i membri della giunta comunale di Licciana Nardi composta ricordiamolo, dal sindaco Renzo Martelloni, dal vicesindaco Omar Tognini e dagli assessori Barbara Germi, Mattia Zoboli e Giovanna Valeri.

Cerchiamo di spiegare meglio.

L'ipotesi della chiusura unilaterale della trattativa sindacale è un istituto di legge applicato in via provvisoria ed eccezionale nei casi in cui, appunto, entro un termine previsto per legge, l'amministrazione comunale non raggiunge un accordo con la delegazione sindacale sulle materie del CCNL che si stanno applicando.

L'amministrazione ricorre a tale atto ed è autorizzata a farlo, se i termini temporali previsti per la negoziazione sono scaduti: ma in questo caso, il ritardo e le lungaggini sembrerebbero causate proprio dagli amministratori comunali.

Le rappresentanze sindacali, sia CIGL che CISL, riferiscono infatti di aver chiesto invano la convocazione della commissione trattante, e sollecitato il sindaco almeno un paio di volte nel corso dell'anno.

"Abbiamo dovuto sollecitare la convocazione del tavolo della commissione trattante perché passava il tempo e non veniva fatta. Nonostante i solleciti – dichiara la segretaria provinciale CGIL, Patrizia Bernieri - la commissione è stata riunita solo il 22 dicembre, praticamente a fine anno. Io ho anche chiesto, nel rispetto delle normative anticovid, di organizzare la riunione in videoconferenza, ma questa richiesta non è stata accolta e non mi hanno nemmeno risposto".

Alla fine la tardiva riunione è stata fatta, ma non è andata come atteso.

"L'amministrazione comunale – spiega la Bernieri - si è presentata con quelle che erano le sue linee di indirizzo: non voleva fare le progressioni economiche come proponevano le RSU, oltretutto modificando anche quello che era previsto dall'accordo decentrato che si era già fatto l'anno scorso, facendo tutto a suo uso e consumo".

La CGIL riferisce che, vista la contrarietà delle RSU, gli amministratori comunali avevano scelto di sospendere la riunione e il sindaco Renzo Martelloni si era preso l'impegno di riaggiornarla. Invece, senza concludere il procedimento della trattativa, dopo nove giorni, il 31 dicembre la giunta approvava la sua delibera con cui decideva per l'atto unilaterale. In buona sostanza, gli amministratori comunali hanno deciso d'imperio chi premiare e con quanto, stralciando le proposte sindacali.

Un atteggiamento denunciato dalla CGIL che ha avviato il procedimento ex articolo 28 dello statuto dei lavoratori, contestando agli amministratori comunali di Licciana Nardi l'antisindacalità della propria condotta. Il 3 marzo, dunque, ci sarà l'udienza.

L'obiettivo della CGIL è la ripresa della trattativa che, ai sensi di legge, dev'essere fatta con le modalità che permettano a tutti di contrattare. Se il giudice riconoscesse le ragioni del sindacato, il comune di Licciana Nardi dovrà anche risarcire le spese processuali.