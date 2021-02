Lunigiana



Lunigiana protagonista: Mulazzo capofila del progetto “Lunigiana Land Art - Borghi in Festival”

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:37

di michela carlotti

La Lunigiana ha aderito al bando ministeriale “Borghi in Festival” con un progetto titolato “Lunigiana Land Art” che con Mulazzo comune capofila, conta l’adesione complessiva di 12 comuni: Bagnone, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Il bando ministeriale promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea e dalla Direzione Generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), finanzia attività culturali da realizzarsi in forma di festival, per la rigenerazione urbana, culturale ed economico-sociale dei piccoli comuni italiani, con l’obiettivo di favorire il benessere e migliorare la qualità della vita degli abitanti dei borghi.

Si tratta di un progetto che vedrà un festival itinerante e diffuso con dodici tappe nei vari comuni aderenti, nel periodo compreso tra aprile e luglio. Sedici sono le azioni previste e coordinate: residenze artistiche e workshop, talk e interviste, installazioni e produzioni, tour ed esperienze conoscitive, performance musicali, teatrali e di comunità, percorsi laboratoriali.

“I sindaci sin da subito hanno condiviso l’idea unitaria – dichiara il sindaco del comune capofila, Claudio Novoa – attivandosi in una sinergica attività di coinvolgimento. Non solo 12 comuni ma anche circa 30 soggetti in rete tra pro-loco e associazioni locali, imprese culturali e creative, imprese dei servizi turistici, singoli professionisti, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara”.

“Obiettivo generale delle sedici azioni coordinate – spiega inoltre il sindaco Novoa - è valorizzare la diversificata proposta culturale, naturalistica, turistica nell’ottica di una fruizione lenta del territorio: la combinazione arte, cultura e peculiarità locali quale acceleratore di nuove sinergie, di reti sociali e artistiche. «Lunigiana Land Art» è un viaggio che ha come cornice l’area riconosciuta quale Riserva MaB Unesco Appennino Tosco-Emiliano, caratterizzata dalle innumerevoli biodiversità presenti, dal ricco patrimonio culturale di borghi, castelli, pievi, vie storiche”.

Ogni azione è stata ideata favorendo anche soluzioni che potranno soddisfare la programmazione nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento del contagio da Covid-19 in caso di prolungamento della situazione pandemica, con eventuale registrazione e partecipazione in modalità on line.