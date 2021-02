Lunigiana



Mastrini: “La casa della salute di Aulla non basta per le vaccinazioni in Lunigiana”

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:13

Da domenica 14 febbraio parte la somministrazione dei vaccini anticovid in Toscana per le persone anziane con più di 80 anni, ma anche per il personale scolastico di ogni ordine e grado e universitario, docente e non docente, di età compresa tra i 18 e i 55 anni compiuti, per le forze armate e di polizia della stessa fascia d'età.



Nell'elenco dei punti vaccinazioni della provincia, oltre a Massa e Carrara, per la Lunigiana è stata individuata la Casa della Salute di Aulla.



Ma, considerando l'estensione e la conformazione del territorio di Lunigiana ed anche l'elevata presenza di popolazione anziana, secondo Matteo Mastrini, sindaco di Tresana e delegato alla protezione civile presso l'Unione dei comuni montana della Lunigiana, il punto vaccini di Aulla non basta.



“Non mi sembra la soluzione migliore – commenta Mastrini - per due motivi: in primis per la necessità di evitare assembramenti, in secondo luogo per l'età-media alta e quindi la limitata mobilità della popolazione lunigianese”.



“Visto che abbiamo due ospedali disponibili, ovvero Fivizzano e Pontremoli, perché non utilizzarli? E perché non pensare anche ai centri prelievi attualmente chiusi dei piccoli comuni?”.

E così Mastrini si è immediatamente attivato per spingere in questa direzione ed ha fatto sapere che ci sono buone notizie: tutti i piccoli comuni della Lunigiana avranno un punto vaccinazioni.



“Per Tresana sarà il centro prelievi di Barbarasco, per Fivizzano la sede della pubblica assistenza e per Pontremoli la casa della salute. Siamo in attesa delle date – prosegue Mastrini – ma si sta lavorando in questa direzione”.

Michela Carlotti