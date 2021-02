Lunigiana



“Road to Rome”: una staffetta sulla Francigena. Bassorilievi in arenaria sul tratto lunigianese

mercoledì, 17 febbraio 2021, 19:45

di Michela Carlotti

Prenderà il via il 15 giugno dalla Cattedrale di Canterbury, da dove l’arcivescovo era partito, la staffetta “Road to Rome”, organizzata dall’AEVF Associazione Europea delle Vie Francigene.

E’ un’occasione per festeggiare i vent’anni dell’Associazione Europea delle Vie Francigene, nata il 7 aprile 2001 e che unisce enti locali e associazioni che hanno a che fare con l’importante percorso storico.

Tra le tappe toscane, i dieci comuni che fanno parte dell’Aggregazione Nord della Via Francigena Toscana, cominciando da Pontremoli dove il tracciato fa il suo ingresso in Toscana attraversando il passo della Cisa.

A piedi, a cavallo, in bicicletta, tutti potranno percorrere per intero o a tratti il percorso, con un intento che andrà a coniugare non solo la passione sportiva ma anche l’interesse culturale, spirituale e religioso.

Non solo. Ci saranno tratti tematici, incentrati di volta in volta sul cammino in sella ad un cavallo, altri ad una due ruote, altri ancora a piedi. Un percorso in divenire, in grado di dare lustro a tutte le potenzialità della via Francigena ed a tutte le peculiarità che la rendono oggi il più importante cammino italiano.

Già per la prossima primavera, sono previste delle azioni ad hoc sul territorio dell’Aggregazione Nord per preparare la staffetta: a breve verranno installati i primi bassorilievi scolpiti dall’Istituto del Marmo di Carrara, rappresentanti i pellegrini e realizzati per la Lunigiana in arenaria e per i comuni di costa in marmo, che rappresenteranno l’identità dell’intero territorio.