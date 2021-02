Lunigiana



Sinistra Unita: “Due pesi e due misure per gli ospedali di Fivizzano e Pontremoli”

giovedì, 18 febbraio 2021, 17:36

Il gruppo politico extra consiliare “Sinistra Unita per Fivizzano” contesta la decisione aziendale Usl di istituire il punto vaccinazioni per il territorio comunale, presso la sede della pubblica assistenza anziché presso l'ospedale.



“Si usano due pesi e due misure verso i due presidi ospedalieri di Fivizzano e Pontremoli: quest'ultimo, infatti, potrà fare i vaccini alla popolazione in quanto, con un'abile mossa di machiavelliana memoria, indicato come “rustico” ospedale, mentre in realtà non è altro che l'area degli ambulatori di pediatria e fisiatria facenti fisicamente parte della struttura ospedaliera”.



Secondo SU, i soliti criteri ritenuti idonei per Pontremoli esisterebbero anche nella struttura distrettuale di Fivizzano, pertanto: “A questo punto sorge una domanda: perché Pontremoli si e Fivizzano no? Vogliamo porre questa domanda al direttore reggente della Società della Salute, Amedeo Baldi, e all'Azienda USL Toscana Nord Ovest, ribadendo l'importanza che ha avuto la struttura ospedaliera di Fivizzano in piena pandemia e che potrebbe ancora avere rendendola operativa per il piano vaccinale alla popolazione”.



Da qui, l'appello agli attori politici: “Cogliamo l'occasione per rinnovare l'appello al sindaco Gianluigi Giannetti in difesa del nostro ospedale, ma anche ai sindaci dei comuni limitrofi.

Occorre ribadire l'importanza strategica del nostro piccolo ospedale di montagna. Direttore Baldi, non può usare due pesi due misure: abbia coraggio e gratifichi Fivizzano come ha fatto con Pontremoli”.



Michela Carlotti