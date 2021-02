Tamponi gratuiti a Filattiera da lunedì 15 febbraio

Altri articoli in Lunigiana

sabato, 13 febbraio 2021, 17:20

Firmata l'intesa dei presidenti della regione Toscana, Eugenio Giani, e della regione Liguria, Giovanni Toti, presenti stamani in comune ad Aulla per l’approvazione del progetto definitivo del nuovo ponte di Albiano Magra e del progetto esecutivo delle rampe di collegamento alla A12

sabato, 13 febbraio 2021, 09:47

Continua a essere accesa la vicenda del concorso in Lunigiana e nel dettaglio il consigliere Bernardi intende chiarire la questione sulla mancata assunzione di Lapucci

venerdì, 12 febbraio 2021, 17:44

Arriva tra pochi giorni alla Farmacia Nausicaa di Fivizzano "Occhio al Neo", la campagna gratuita di diagnostica precoce dei tumori della pelle organizzata da Nausicaa Spa sotto la direzione scientifica del dottor Giovanni Bagnoni

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:39

L’elenco dei punti vaccinali e la loro precisa dislocazione sul territorio saranno resi noti a breve, in coordinamento con la Regione Toscana

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:20

Per i fatti finora accertati, i soggetti denunciati, oltre alla restituzione del contributo indebitamente percepito, rischiano una condanna da un minimo di due ad un massimo di sei anni di reclusione

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:13

Da domenica 14 febbraio parte la somministrazione dei vaccini anticovid in Toscana per le persone anziane con più di 80 anni, ma anche per il personale scolastico di ogni ordine e grado e universitario, docente e non docente, di età compresa tra i 18 e i 55 anni compiuti, per...