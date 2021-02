Lunigiana



Un numero telefonico dedicato alle badanti per prenotare il tampone gratuito

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:11

La Società della Salute della Lunigiana ha deciso di attivare un numero telefonico a disposizione delle badanti e, più in generale, dei lavoratori impegnati in servizi socio-sanitari a domicilio, in modo che possano prendere parte agli screening tutti coloro che fino ad oggi ne sono rimasti esclusi.

Infatti, nell’ottica di tutelare le categorie più fragili della società, quindi, soprattutto, gli anziani, a chi lavora a stretto contatto con questi viene data la possibilità di effettuare, gratuitamente, il tampone rapido antigenico per rilevare l’eventuale presenza del virus.

Di fondamentale importanza, pertanto, è appurare la positività o la negatività al coronavirus in quei lavoratori, in primis le badanti, che operano a stretto contatto con gli anziani: infatti, nel caso in cui il tampone rapido antigenico risulti positivo o dubbio, si procederà all’effettuazione del test molecolare, ovvero il tampone nasofaringeo.

Quindi, è già possibile contattare il numero telefonico 0187406169, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 10, per ottenere informazioni e prenotare il giorno e l’orario per effettuare il tampone rapido antigenico.