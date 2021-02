Lunigiana : licciana nardi



Venerdì consiglio comunale 'infuocato' con interrogazioni su contagi e screening

martedì, 16 febbraio 2021, 16:39

di Michela Carlotti

E' stato convocato per venerdì 19 alle 21 l'atteso consiglio comunale in cui, tra i vari punti all’ordine del giorno, il sindaco Renzo Martelloni, dovrà rispondere all'interrogazione depositata dal gruppo d’opposizione "Siamo Licciana” composto da Francesco Micheli, Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini.

“Avremo finalmente la possibilità di discutere di temi che riguardano la salute dei cittadini” – ha commentato il capogruppo Francesco Micheli.

L'interrogazione riguarda la questione dei contagi registrati tra i dipendenti dell'ente negli ultimi mesi dello scorso anno e su cui parrebbe non esser stata fatta dovuta chiarezza: circostanza che getterebbe un'ombra anche sull'adeguatezza dei protocolli anticontagio adottati dall'amministrazione comunale a tutela dei dipendenti e dell'utenza.

Nei giorni scorsi, il sindaco ha anticipato una risposta scritta al gruppo d’opposizione che però Micheli liquida così: “La risposta del sindaco non è stata precisa come avremmo voluto e neppure veloce: pur rispettando i tempi previsti dal regolamento, c’è stato un ritardo tattico nel rispondere”.

Il capogruppo avvisa inoltre che non rinuncerà a fare chiarezza: un tentativo già fatto in precedenza da un componente RSU responsabile della sicurezza dei lavoratori che, ad inizio dicembre, aveva sollevato la questione indirizzando al sindaco una richiesta formale di spiegazioni a cui, evidentemente, era seguita una risposta poco convincente da parte del sindaco.

”Aspetteremo comunque la discussione in consiglio comunale attraverso un sano confronto democratico prima di intraprendere altre azioni per meglio comprendere quello che è successo” ha annunciato Micheli.

Oltre all’interrogazione sui contagi, il gruppo d'opposizione ha presentato anche una mozione riguardo alla campagna gratuita di screening che altri comuni della Lunigiana hanno già avviato con la somministrazione di tamponi antigenici rapidi su base volontaria alla popolazione residente e di cui, invece, a Licciana Nardi non c'è ancora notizia.

“Essendo passati da poco in zona arancione, sarà importante iniziare quanto prima lo screening per rendere ancora più efficaci le azioni di contenimento della pandemia e la campagna di vaccinazione. Abbiamo quindi presentato una mozione per impegnare il sindaco e la giunta ad attivarsi, anche in sinergia con gli altri comuni, per iniziare lo screening. Questo per capire il grado di circolazione del virus nel nostro comune e per anticipare una diffusione più ampia della malattia e delle sue varianti” ha dichiarato Micheli.

In attesa di ricevere risposte dall’amministrazione comunale, intanto le preoccupazioni si sono diffuse anche al di fuori del palazzo comunale: a metà febbraio era apparso un lungo striscione nelle adiacenze del comune, rivolto al primo cittadino: "Sindaco rispetta i protocolli. Il comune non è immune: verità su contagi e sanificazione".

Nel frattempo, ad alimentare le polemiche ha contribuitola scelta dell’amministrazione comunale di convocare la seduta consiliare a porte chiuse per evitare assembramenti, senza però garantire la pubblicità della seduta pubblicastessa con trasmissione in diretta streaming.

Pertanto, le risposte del sindaco potranno essere acquisite solo in un secondo momento dalla cittadinanza che, quindi,dovrà chiedere agli uffici comunali la registrazione audio della seduta consiliare.