Villafranca prosegue la celebrazione di Dante: venerdì il secondo appuntamento dell'anno

giovedì, 25 febbraio 2021, 17:37

di michela carlotti

E' arrivato al suo secondo appuntamento il ciclo di studi danteschi “Conoscere Dante e la sua modernità” organizzato dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, dal Comitato il Chiostro e dall'Associazione Manfredo Giuliani, in collaborazione con l'assessorato alla cultura del comune di Villafranca in capo ad Alice Vietina.

Si tratta di una serie di incontri su Dante Alighieri calendarizzata con una cadenza mensile per tutto l'anno 2021.

Il primo appuntamento, dal titolo “La corte di Villafranca nella Lunigiana dantesca” si era svolto il mese scorso a cura del professor Germano Cavalli che parlò dell'importanza di Malnido di Villafranca nella visione generale della Lunigiana Dantesca.

Questo secondo appuntamento sarà incentrato sui Malaspina e condotto da Mirco Manuguerra, presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi. La conferenza, per rispettare le norme anti-Covid, non avverrà in presenza ma sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina facebook del comune di Villafranca alle ore 20.30.