Lunigiana



Aiuti dal Rotary Club a famiglie in difficolà nel comune di Mulazzo

martedì, 30 marzo 2021, 13:38

Non mancano gesti importanti di solidarietà a beneficio della popolazione più esposta alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria.



In questi giorni, il Rotary Club Lunigiana-Pontremoli ha effettuato una donazione di 2500 euro al comune di Mulazzo per aiutare le famiglie in difficoltà.



L’iniziativa è stata molto gradita dal sindaco Claudio Novoa: “Ringraziamo il presidente del Rotary, Roberto Benelli, e tutti gli amici del club per questo gesto di generosità che consentirà di trascorrere una Pasqua più serena a chi sta attraversando momenti difficili per le conseguenze di questa pandemia”.



“L’aiuto - spiega il sindaco Novoa - sarà erogato sotto forma di buoni spesa a circa 50 nuclei famigliari in carico ai nostri servizi sociali”.

Michela Carlotti