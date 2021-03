Lunigiana



Altro round Mastrini-Tim: troppe frazioni senza copertura di rete

lunedì, 1 marzo 2021, 15:14

di michela carlotti

Dopo l'appello ad Open Fiber per la connessione in banda ultra larga (Bul), il sindaco di Tresana si rivolge a Tim per la telefonia mobile.

"Da tempo segnalo ai principali gestori, fra cui Tim, gravi criticità inerenti la telefonia mobile in alcune frazioni del comune di Tresana”. Sono svariati gli appelli fatti a questo indirizzo da Matteo Mastrini, alfiere della causa per la connettività insieme agli operatori turistici lunigianesi che sono tra i primi a subire un gap altamente penalizzante per il territorio.

“Ho particolarmente apprezzato – prosegue Mastrini - la disponibilità e la sensibilità dimostrate con l'investimento realizzato a Villa, dove si sono spesi circa 80.000 euro per raggiungere tutte le frazioni del versante”.

Ma non basta, secondo il primo cittadino che, anzi, denuncia situazioni al limite dell’incredibile: “Soprattutto in questo particolare momento in cui la pandemia acuisce le situazioni non ancora risolte: e mi riferisco alle zone limitrofe, a Novegigola e Giovagallo, dove il segnale è totalmente assente”.

La realtà descritta dal sindaco Mastrini fa a pugni con un'epoca in cui proprio la denunciata assenza di connessione significa inevitabilmente isolamento e deprivazione sociale, culturale, economica: “Chiedo risposte di carattere sociale – tuona Mastrini - per le frazioni isolate, dove la telefonia mobile non è fruibile".

Nell’appello del sindaco, c’è naturalmente anche la massima attenzione alle questioni di sicurezza: “Ci sono ragioni di protezione civile e di emergenza urgenza che non possono attendere: a Bola, a Groppo, a Giovagallo, ma anche a Boceda, a Rovaro, a Novegigola e nella quasi totalità dei paesi limitrofi non si può utilizzare il cellulare”.