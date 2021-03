Lunigiana



Baldi (SdS Lunigiana): “Da questo pomeriggio, via alle vaccinazioni anti-Covid a domicilio"

giovedì, 25 marzo 2021, 13:13

Partono da questo pomeriggio le vaccinazioni a domicilio. Ne beneficeranno le persone estremamente vulnerabili che si siano prenotate sul portale dedicato della regione Toscana:

https://www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando.



“Le due squadre incaricate di recarsi al domicilio degli utenti, formate ognuna da un medico e da un infermiere, avranno la possibilità di utilizzare la geolocalizzazione per giungere alla destinazione indicata, il più rapidamente possibile” precisa il direttore della SDS Baldi.



Contemporaneamente all’avvio delle vaccinazioni a domicilio, proseguono quelle da effettuarsi presso i presidi distrettuali della Società della Salute della Lunigiana, sempre dedicate alle persone estremamente vulnerabili.



Dalla prossima settimana, inoltre, sarà potenziata la campagna vaccinale a beneficio degli ultra 80enni condotta dai medici di famiglia, con l’obiettivo di somministrare la prima dose di vaccino all’intera platea dei sei mila ultra 80enni lunigianesi entro il 25 aprile. Per centrare l’obiettivo saranno fornite ai medici di famiglia numerose dosi aggiuntive di siero anti Covid-19.



Infine, a breve, partiranno le vaccinazioni a domicilio degli utenti impossibilitati a muoversi dalla propria abitazione, che saranno effettuate in collaborazione con i medici di famiglia ed i medici distrettuali.



Per fare chiarezza su chi debba prenotarsi sul portale della regione Toscana per essere vaccinato, di seguito le categorie che, ad oggi, devono seguire la procedura on line: forze dell’ordine; personale sanitario e scolastico; uffici giudiziari; persone ad elevata fragilità; nati negli anni 1941, 1942, 1943 e 1944.