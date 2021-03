Lunigiana



Campionati italiani Indoor 2021 di Rimini: strepitose vittorie dell’Asd Arcieri Fivizzano

giovedì, 18 marzo 2021, 18:29

di michela carlotti

Si sono appena conclusi i campionati italiani Indoor di tiro con l’arco che, come di rito, hanno avuto luogo alla Fiera di Rimini nelle giornate da giovedì 11 a domenica 14 marzo.



Il programma prevedeva la gara dedicata alla divisione arco nudo e compound per i titoli di classe individuali e a squadre, scontri diretti individuali per l'assegnazione del tricolore assoluto e due giornate di gara per gli arcieri della divisione olimpica per la qualifica delle classi Ragazzi, Allievi, Juniores, Senior e Master.



E’ stata invece rinviata al 2022 a causa dell’emergenza Covid-19, la gara internazionale a coppie miste Italian Challenge.



Tornano dai campionati con risultati strepitosi gli atleti della ASD Arcieri Fivizzano: tre titoli tricolori e una medaglia di bronzo. E’ la divisione arco nudo che ha visto indiscussi protagonisti gli arcieri lunigianesi che sono saliti per ben tre volte sul gradino più alto del podio: Daniele Bellotti (foto) si è laureato campione italiano di classe nella categoria senior maschile con 563 punti e la medaglia di bronzo nei campionati assoluti, mentre la squadra composta da Massimo Olivieri, Daniele Pedretti e lo stesso Bellotti si aggiudica il tricolore sia di classe che assoluto. Hanno partecipato alla spedizione in Romagna anche Federico Gargari, che porta a casa un ottimo piazzamento nella divisione arco olimpico, gli archi nudi Alessandro Giannini e Marco Pontremolesi, il compound Raffaele Gallo.



Grazie a queste importanti vittorie l’ASD Arcieri Fivizzano supera quota 75 titoli italiani e guadagna il diritto di essere insignita della preziosa stella di rubino, importante riconoscimento della FITARCO di cui poche società arcieristiche italiane possono fregiarsi.