Lunigiana



Casola, grosso incendio devasta una casa

domenica, 14 marzo 2021, 11:03

di michela carlotti

Momenti di paura questa mattina a Casola a seguito di un grosso incendio divampato all'interno di un'abitazione in un grosso edificio in frazione Vigneta. Nessuna vittima né feriti al momento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche i carabinieri della locale stazione. Non si conoscono i motivi che hanno scatenato le fiamme.

Il fuoco è divampato al piano superiore della casa e ha interessato il tetto dell’abitazione. Il piano terra è stato risparmiato dal fuoco.

I proprietari stanno bene. L’uomo, un maestro elementare, si è accorto in tempo dell’incendio e ciò ha permesso di scongiurare il peggio.

