Lunigiana



Dalla Lunigiana al Forte di Bard una copia della Divina Commedia del 1487

mercoledì, 24 marzo 2021, 13:03

In concomitanza con il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri in programma giovedì 25 marzo, il Forte di Bard omaggerà la figura del Sommo Poeta presentando online il progetto espositivo Omaggio a Dante 1321-2021 allestito all’interno della Cappella della fortezza dedicato alla sua opera più celebre, la Divina Commedia; un’anteprima, in attesa di poterlo rendere presto fruibile ai visitatori. L’iniziativa è stata inserita dal Ministero della Cultura nel calendario nazionale di eventi del Dantedì (https://www.beniculturali.it/evento/dantedì).

La mostra Omaggio a Dante 1321-2021, ideata dall’Associazione Forte di Bard e da Paola Persello con il contributo grafico di Bruno Testa, è costruita intorno ad un prezioso incunabolo della Divina Commedia, “La Comedia del Divino Poeta Fiorentino Dante Aleghieri", stampato a Brescia nel 1487 da uno dei primi editori che in Italia utilizzò la stampa a caratteri mobili, appena inventata da Gutenberg. Si tratta di Bonino de Boninis, uno dei precursori della stampa in Europa, che decise di stampare un'edizione ancor più pregiata arricchendo il volume con 60 xilografie realizzate da diversi artisti.

L’incunabolo, che sarà esposto al Forte di Bard dal 25 marzo al 6 giugno 2021, proviene dalla collezione del Castello di Castiglione del Terziere, situato a Bagnone (Massa), sede della Fondazione Loris Jacopo Bononi, oggi rappresentata dalla dott.ssa Raffaella Paoletti.

L'allestimento prevede la presentazione di una selezione delle più interessanti xilografie del volume, opportunamente ingrandite, per consentirne una lettura e fruizione ottimali. Le immagini saranno affiancate dai passi corrispondenti della Divina Commedia. Inoltre, un video condurrà i visitatori alla scoperta di altre immagini dell'incunabolo e di alcuni dei più famosi canti danteschi. A conclusione del percorso espositivo, ci sarà un approfondimento della tecnica della xilografia, antica e moderna, con l'esposizione dei legni incisi di un importante xilografo contemporaneo, Gianni Verna, che hanno come soggetto il “Bestiario dantesco".

«Celebrare Dante Alighieri in questa importante ricorrenza significa riscoprire i versi della sua celeberrima opera, tra le più alte espressioni della letteratura mondiale di tutti i tempi – commenta la Presidente del Forte di Bard, Ornella Badery -. Come Forte di Bard abbiamo voluto aderire al ricco calendario di eventi promosso a livello nazionale con un progetto culturale che partendo dal Dantedì, si svilupperà nel corso dell’estate con conferenze ed iniziative che coinvolgeranno anche il Borgo medievale, per arrivare all’autunno con una mostra molto particolare, rivolta anche ai giovani e alle scuole, dedicata all’interpretazione della Divina Commedia nell’illustrazione e nel fumetto contemporaneo internazionale».

Nel video di presentazione online - che sarà pubblicato il 25 marzo sul sito fortedibard.it e sulla pagina Facebook del Forte di Bard - l’attore Andrea Damarco leggerà alcune terzine del celebre poema introdotto dalla Direttrice del Forte di Bard, Maria Cristina Ronc.