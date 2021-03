Lunigiana



E' nata l'associazione 'Lunigiana+' per stimolare la politica locale sui temi del territorio

giovedì, 11 marzo 2021, 14:41

di Michela Carlotti

L'associazionismo rappresenta da sempre quella linfa vitale della rete della solidarietà, del welfare, quella mano invisibile che si allunga verso i bisogni delle persone, il braccio operativo a cui spesso anche gli enti locali fanno ricorso per arrivare ad intercettare le esigenze silenziose ed inespresse della cittadinanza più fragile.

L'associazionismo si è diffuso nel tempo anche per dar voce a quelle necessità che la politica, le istituzioni, non hanno saputo ascoltare: e comunque, conseguenza del gap tra società civile e istituzioni politiche, o espressione della loro sinergia, certo è che l'associazionismo svolge un ruolo fondamentale nella rete dell'auto-aiuto e del sostegno alla comunità.

Allo scopo di creare un dibattito e favorire riflessioni intorno alle tematiche quotidiane ed alle strategie di sviluppo del territorio, è nata in questi giorni l’associazione informale “Lunigiana+” dall'unione di cittadini con alcuni amministratori locali ed altre associazioni.

“Vogliamo dare una prospettiva nuova – si legge nella nota dell'associazione - uno spazio di riflessione ed uno stimolo alla politica locale dando risalto ai temi dello sviluppo sostenibile e del lavoro, della tutela dei beni comuni (scuola, salute e ambiente), delle disuguaglianze e delle diversità, dell’inclusività, dell’avvicinare i servizi e le istituzioni ai cittadini. Un dibattito radicale, progressista e basato sulla democrazia deliberativa. L’associazione sarà aperta a chiunque si riconosca in questi valori e che voglia mettere le proprie conoscenze ed esperienze al centro di un dibattito sui problemi quotidiani e futuri della Lunigiana”.

Per le adesioni è sufficiente mandare una mail all'indirizzo lunigianapiu@gmail.com oppure scrivere alla pagina facebook @Lunigianapiu.

“L'idea di base è un'associazione aperta e orizzontale, che si muova per temi”, ci spiega uno dei membri, e tra i temi da affrontare l'associazione ha già individuato una priorità: “Un primo tema sul quale vorremmo si aprisse un dibattito riguarda le categorie prioritarie per la vaccinazione che possa comprendere i lavoratori del commercio, gli artigiani e chi per lavoro rimane a contatto con il pubblico. Durante quest'anno di pandemia è emerso ancora di più il ruolo e l’importanza di alcune categorie essenziali come i commercianti di beni alimentari ed essenziali, i lavoratori della logistica, i lavoratori dei supermercati che sono stati fondamentali ed esposti al rischio anche nei mesi più difficili. Hanno diritto ad essere tutelati e vaccinati”.

Dunque, al termine delle vaccinazioni delle persone più fragili, dei sanitari e degli insegnanti, secondo l'associazione Lunigiana+ c’è la necessità di accelerare sulle categorie produttive più esposte.

“Questo potrebbe permetterebbe di evitare che il commercio e il lavoro diventino una possibile forma di contagio. E allo stesso tempo la vaccinazione di queste categorie potrebbe permetterebbe di far ripartire l’economia in sicurezza ridando prospettive economiche.

Per questo è fondamentale aprire un dibattito su queste categorie di lavoratori e partite iva che hanno bisogno della tutela sanitaria data dal vaccino per tornare a lavorare in sicurezza”.