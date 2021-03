Lunigiana



Fino a 3 mila euro per sostegno alimentare, contributo affitto e assistenza domiciliare: dal 22 marzo via alle domande

domenica, 21 marzo 2021, 21:13

di michela carlotti

Con decreto dirigenziale n. 21750/2020, la regione Toscana ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento per erogare aiuti concreti a nuclei familiari o a singole persone che si trovano in situazione di criticità socio-economica, aggravata anche dall’attuale emergenza sanitaria. Tre sono le azioni di sostegno previste: contributi per il pagamento dell’affitto; sostegno alimentare; attività socio–assistenziale o socio–educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo.

Tra gli ammessi, c’è il progetto “S.O.S. Emergenza” (SOSE) elaborato dalla Società della Salute della Lunigiana e finanziato per un importo complessivo di 631mila e 690 euro. Il contributo massimo erogabile a beneficiario, complessivamente per le tre azioni, è pari a 3 mila euro.

Per il contributo ad integrazione del canone di locazione, la Società della Salute della Lunigiana ha stabilito di trasferire le risorse ai comuni per complessivi 231mila e 690 euro, suddivisi sulla base della popolazione residente negli stessi. Il contributo sarà erogato dai comuni ai soggetti già inseriti in graduatorie già esistenti e non ancora utilizzate.

Per il sostegno alimentare sono stati stanziati 200 mila euro complessivi. E’ prevista l’erogazione di un buono spesa per l’acquisto di generi alimentari del valore massimo di 3 mila euro, ai residenti in Lunigiana che si trovano in una delle seguenti condizioni: soggetti che hanno perso il lavoro; soggetti che hanno sospeso o chiuso attività e non hanno liquidità per il proprio sostentamento; soggetti con lavori intermittenti e, comunque, tutti quei soggetti che non riescono, in questa fase emergenziale, ad acquistare beni di prima necessità alimentare; soggetti già seguiti dai servizi sociali o non in carico che non usufruiscono di prestazioni assistenziali (RdC, Rei, Naspi, Indennità di mobilità, CIG), oppure che usufruiscono di prestazioni il cui importo non sia sufficiente a garantire un minimo sostentamento alla luce della grave emergenza sanitaria in corso; nuclei familiari che hanno avuto un decesso di un componente a causa del Covid-19, con ciò causando forte difficoltà al nucleo familiare.

I potenziali destinatari possono presentare domanda, dal 22 marzo 2021 al 30 aprile 2021, su apposito modulo scaricabile dal sito web della Società della Salute della Lunigiana (sezione bandi e avvisi), firmato e corredato da copia di un documento di identità in corso di validità e modello ISEE corrente, per richiedere l’erogazione di un buono acquisto di generi alimentari e/o di prima necessità.

La domanda per essere ammessi al beneficio dovrà essere fatta secondo una delle seguenti modalità: tramite posta elettronica certificata all’indirizzo pec segreteria@pec.sdslunigiana.it, scrivendo nell’oggetto “Buoni spesa: erogazione”; oppure in busta chiusa e sigillata con la seguente dicitura, “Buoni spesa: erogazione”, da consegnare a mano all’ufficio protocollo della SdS Lunigiana in Largo Giromini 2 ad Aulla, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

La SdS Lunigiana predisporrà l’elenco degli esercizi commerciali aderenti a seguito di avviso di istruttoria pubblica: a partire dal 22 marzo 2021 e fino al 12 aprile 2021, potranno presentare domanda per essere inseriti nell’elenco ad hoc, attraverso l’apposito modulo scaricabile dal sito web della SdS Lunigiana (sezione bandi e avvisi), tutti gli esercizi commerciali con sede operativa in uno dei 14 comuni della Lunigiana, effettuanti la vendita di generi alimentari e di prodotti di prima necessità (per l’infanzia; per l’igiene personale; per la pulizia e la manutenzione della casa; per gli animali).

L’ultima azione, che consiste in attività socio–assistenziale o socio–educativa a domicilio anche in ambiente Covid-19 positivo, consta di 200 mila euro complessivi ed è finalizzata all’erogazione di interventi a livello domiciliare, rivolti a nuclei familiari o a singole persone in stato di difficoltà e necessitanti di sostegno, per l’importo massimo di 3 mila euro. I destinatari saranno individuati dai servizi sociali e dai servizi socio–sanitari nel rispetto delle normative di settore e valutati dalle équipe multidisciplinari secondo i seguenti criteri: livello di gravità; carico assistenziale; a parità di condizioni criterio cronologico della richiesta del servizio. L’intervento avrà la durata massima di sei mesi dall’attivazione.

La SdS Lunigiana porterà a termine le attività progettuali entro 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione con la regione Toscana, vale a dire entro il 28 gennaio 2022.