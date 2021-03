Lunigiana



I canali web di Sigeric si rinnovano

venerdì, 26 marzo 2021, 15:54

La pandemia globale ha rivoluzionato la nostra quotidianità sia nell'ambito lavorativo che in quello delle relazioni umane. Allo stesso modo è superfluo dire che questa condizione di "confinamento forzato" sarebbe stata molto più difficile da sostenere se non ci fosse stato internet a rappresentare un'importante componente della nostra vita, più di quanto non fosse già: spesa, informazione, relazioni sociali lavorative e di amicizia avrebbero avuto un destino profondamente diverso se in questi spazi non si fossero inseriti i servizi digitali a cui ormai siamo abituati, ma che in questa condizione hanno assunto un significato completamente diverso.

Le potenzialità dei social e della rete, soprattutto nel periodo del lockdown generale, sono apparse sin da subito evidenti e le aziende che hanno saputo gestire in maniera ottimale i loro canali web hanno avuto un riscontro di immagine immediato.

In questi mesi la Cooperativa Sigeric ha investito tempo e risorse per implementare i siti web e i canali social, auspicando un tempestivo ritorno alla normalità. Nello specifico il sito di Sigeric è stato completamente tradotto in lingua tedesca, per venire incontro alla tendenza del mercato turistico che, prima della pandemia, aveva visto un incremento delle presenze di turisti nord europei in Lunigiana. Oltre a questo, è stata rinnovata completamente la traduzione inglese del sito di Villa Dosi Delfini (https://www.villadosidelfini.it/?lang=en) e sono stati fatti miglioramenti al sito degli Stretti di Giaredo (https://www.strettidigiaredo.org). Inoltre è stato implementato anche il sito "Sigeric Bike" (https://www.sigeric.it/bike/), piattaforma digitale dove poter noleggiare una e-bike direttamente con un click.

I lavoro di sistemazione dei siti web è stato affiancato dal potenziamento della gestione social (Instagram e Facebook) che ha visto un incremento di interazioni e di contenuti sia video che testuali. Sigeric inoltre ha un canale YouTube aggiornato (https://www.youtube.com/channel/UCCRdVM1YMHpDBUshn50-C0g), dove vengono inseriti i video delle nostre attività per far scoprire, anche da remoto, la nostra amata Lunigiana. Se non è ancora possibile venire a trovarci in Lunigiana, noi vogliamo continuare - almeno virtualmente - a portare la Lunigiana a casa vostra!