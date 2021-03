Lunigiana



I dati dell’ultima assemblea della SdS: 2 mila e 600 casi da inizio pandemia in Lunigiana

martedì, 2 marzo 2021, 16:56

Nel corso dell’ultima assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana, è stata approvata la Programmazione Operativa Annuale (POA) per il 2021 nel contesto dell’aggiornamento del Profilo di Salute.

Un documento in cui uno spazio importante è rappresentato dall’emergenza pandemica in corso e dalle azioni di contenimento adottate.

Da inizio pandemia ad oggi, quindi, sono stati registrati oltre 2mila e 600 casi tra i residenti; di questi il 51% erano femmine e il 49% maschi.

I comuni più colpiti sono stati quelli di Aulla, Fivizzano, Pontremoli e Licciana Nardi.

“Quello appena trascorso – commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – è stato un anno particolarmente difficile per tutti e anche per il nostro consorzio, anno che ha visto, però, anche una capacità di riorganizzazione dei servizi ed una partecipazione e coesione straordinarie, che hanno permesso di fronteggiare la pandemia da covid-19”.

E per continuare a fronteggiarla con successo, nel 2021 saranno promosse le seguenti azioni di prevenzione e l’attivazione di una serie di strategie per l'identificazione precoce dei casi di covid-19, per organizzare il supporto alle RSA e alle altre strutture residenziali, e per organizzare una vaccinazione anticovid quanto più capillare possible. Per quanto concerne l’assistenza territoriale, non mancherà il sostegno ai genitori nei momenti di criticità nel rapporto con i propri figli e saranno messe in atto strategie di contenimento della diffusione della pandemia da covid-19, sia nella popolazione generale, sia nella popolazione anziana ospite delle RSA, sia degli stessi operatori sanitari. Sul fronte dell’inclusione sociale e della lotta alla povertà, il programma prevede di fornire un aiuto concreto a nuclei familiari e/o singole persone in situazione di criticità socio-economica, aggravata anche dall'attuale emergenza sanitaria, attraverso azioni integrate di sostegno.

“Questa programmazione – precisa il direttore della SdS Lunigiana, Amedeo Baldi – mantiene, comunque, particolare attenzione alla prevenzione, agli interventi della cronicità, agli interventi di continuità assistenziale fra ospedale e territorio e all’integrazione fra sociale e sanitario.

Quest’ultimo aspetto è il caposaldo della nostra organizzazione e consente di realizzare politiche sociali e sanitarie integrate attraverso i fondi che derivano dagli enti consorziati, permettendo di sviluppare un welfare di comunità per la crescita della stessa.

Alcune azioni programmatiche sono innovative e tengono conto anche delle attuali disposizioni nazionali come il reddito di cittadinanza, ed il fondo povertà.

La Lunigiana è stata particolarmente colpita fin dalla prima ondata del covid-19, essendo confinante con le regioni in cui l’epidemia ha avuto una maggiore espansione.

Pertanto, stiamo vivendo un periodo molto difficile, nel quale ogni giorno è necessario ripensare le modalità di lavoro sia per poter assistere le persone sia per affrontare le nuove e diverse problematiche.

Inoltre, è necessario sottolineare che le azioni messe in atto per il contenimento di questa pandemia ci hanno obbligato anche a riflettere sulla riorganizzazione dei servizi e sulla ripartenza, che non possono non tener conto dei rigidi sistemi di sicurezza necessari per la protezione degli utenti e degli operatori, e per la salvaguardia della salute pubblica.

A questo proposito, appare opportuno evidenziare, ancora una volta, l’impegno continuo e appassionato di tutti gli operatori – conclude Baldi – sia quelli in prima linea sia quelli che supportano la logistica necessaria al buon funzionamento di tutto il sistema”.

