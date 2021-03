Lunigiana



Il comune di Licciana Nardi condannato per atto illegittimo su contratto dei dipendenti

sabato, 20 marzo 2021, 08:39

di michela carlotti

Chi sbaglia paga, ed in questo caso lo sbaglio dell'amministrazione comunale costerà al comune di Licciana Nardi 3.645 euro di spese di procedimento, oltre circa 1.000 euro di rimborso spese forfettarie, Iva e CPA come per legge. A cui si aggiunge il costo del difensore.



La sentenza odierna, sul contenzioso che era finito davanti al giudice del lavoro del Tribunale di Massa, ha dato ragione alla GCIL che aveva avviato contro il comune di Licciana il procedimento ex articolo 28 dello statuto dei lavoratori per condotta antisindacale.



La vicenda, che ha rari precedenti nella storia delle amministrazioni locali, vede responsabili i membri della giunta composta dal sindaco Renzo Martelloni, dal vicesindaco Omar Tognini e dagli assessori Barbara Germi, Mattia Zoboli e Giovanna Valeri.



In violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, a fine anno la giunta emanava la delibera n. 119 del 30/12/2020 "Atto unilaterale sostitutivo del mancato accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico 2020" con cui venivano decisi, in ritardo e d'imperio, i criteri di ripartizione delle risorse economiche accessorie da destinare ai dipendenti per premiare chi merita ed incentivare l'impegno.



Un tale atto di chiusura unilaterale della trattativa sindacale è un istituto applicato per legge solo in via provvisoria ed in casi eccezionali: ad esempio, quando i termini temporali previsti per la negoziazione sono scaduti e l'amministrazione comunale non raggiunge un accordo con la delegazione sindacale sulle materie del CCNL che si stanno applicando.



Ma la sentenza parla chiaro: è l’amministrazione comunale che ha contravvenuto alla tempistica prevista dal CCNL e nonostante le due richieste formali fatte dalle organizzazioni sindacali CISL e CGIL risalenti al 6 luglio ed al 6 settembre, ha convocato la riunione della commissione trattante solo il 22 dicembre, dopo due ulteriori rinvii decisi nello stesso mese. Un ritardo che la sentenza ha giudicato "gravissimo".

Oltretutto, come evidenziato nella stessa sentenza, nonostante il lockdown e che gli incontri dovessero essere effettuati da remoto, gli amministratori comunali non rispondevano alla richiesta della segretaria FP provinciale CGIL, Patrizia Bernieri, di organizzare la riunione in videoconferenza.

Una volta convocata in presenza, la commissione trattante tra il comune di Licciana Nardi e la delegazione sindacale non ha però lasciato margini di trattativa. A questo proposito la segretaria CGIL Bernieri ha dichiarato: "L'amministrazione comunale si è presentata con proprie linee di indirizzo, non voleva fare le progressioni economiche come proponevano le RSU, oltretutto modificando anche quello che era previsto dall'accordo decentrato che si era già fatto l'anno scorso, facendo tutto a suo uso e consumo".



Le rappresentanze sindacali CIGL e CISL, si erano quindi dichiarate "completamente contrarie alle direttive impartite per la parte del CCDI economica del 2020".



Saltato l'accordo, il comune di Licciana Nardi si era preso l'impegno di riconvocare la riunione per proseguire la trattativa: cosa che invece, come evidenzia la sentenza, non è mai avvenuta. Ed anzi, la giunta dopo nove giorni, con la delibera 119 del 30 dicembre, in buona sostanza decideva d'imperio chi premiare e con quanto, stralciando le proposte sindacali.



Così era partita la denuncia della CGIL . "Voglio esprimere grande soddisfazione per questa sentenza i cui esiti non erano scontati e che ha reso merito al ricorso coraggiosamente promosso dalla nostra organizzazione sindacale" ha dichiarato Patrizia Bernieri che ha voluto inoltre ringraziare l'avvocato che ha rappresentato la CGIL, Marta Marchetti.