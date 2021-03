Lunigiana



Il Dantedì in Lunigiana: Mulazzo, Aulla, Tresana, Villafranca celebrano il Sommo Poeta

giovedì, 25 marzo 2021, 16:15

di michela carlotti

Ribattezzato “Dantedì”, il giovedì odierno è il giorno in cui tutta l’Italia rende omaggio al sommo poeta, Dante Alighieri, con la giornata nazionale a lui dedicata nella data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, il 25 marzo, appunto.



A rendere più solenne l’edizione 2021 c’è l’anniversario del settecentesimo anno della morte del padre della lingua italiana. Tutte le scuole e le istituzioni culturali non mancheranno oggi di celebrare questa importante ricorrenza.



Il comune di Mulazzo insieme al comune di Bolano, grazie al sostegno della Fondazione Carispezia, presentano il progetto culturale #Esserespazio: un intervento di arte pubblica realizzato da Massimo Uberti. “Siamo orgogliosi di partecipare al Dantedì – ha dichiarato il sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa - con l’opera di Uberti che ben s’inserisce nelle celebrazioni dantesche: l’opera è un racconto delle visite dell’artista in Lunigiana, una terra che ospitò nel 1306 il Poeta alla corte dei marchesi Malaspina. #Esserespazio è ricco di significati profondi, rigenera alcuni luoghi del nostro territorio in chiave contemporanea”.



L’opera #Esserespazio è una narrativa personale dell’artista Uberti che nasce dai suoi viaggi in queste terre e dal suo incontro con il X Canto del Paradiso di Dante. “Amo costruire luoghi per abitanti poeti – ha dichiarato Massimo Uberti - Qui in Lunigiana ho cercato di ricostruire l’oro infinito del nostro paesaggio, immaginando differenti sguardi sull’orizzonte e nuove prospettive dell’abitare. #Esserespazio è un gesto semplice: prendersi cura dei luoghi.”



Il comune di Aulla ha affidato alla sua delegata alla cultura, Marina Pratici, la celebrazione del Dantedì, attraverso un evento letterario on line. “L’evento letterario di giovedì 25 marzo ad Aulla – spiega Marina Pratici – sarà il primo di una serie di incontri a tema, che coinvolgeranno autori locali, nazionali ed internazionali, che si svolgeranno in presenza, compatibilmente con l’evolversi della pandemia, e in contemporanea con altre città italiane. Ad Aulla abbiamo previsto letture nei luoghi maggiormente fruibili e suggestivi della città, come piazza Belvedere alla confluenza tra il fiume Magra ed il torrente Aulella. Parteciperanno esperti in fatto di letteratura e di altre forme di espressione artistica, che voglio ringraziare fin da ora per la loro amicizia e disponibilità”.



L’appuntamento di oggi consiste in un reading poetico dantesco in diretta Facebook sulla pagina del gruppo “Symposium: torneremo ad abbracciarci”. Introdotti da Marina Pratici e da Gaia Greco, a partire dalle 15.00 declameranno componimenti poetici inediti dedicati a Dante Alighieri e commenteranno passi del Sommo Poeta i seguenti autori e scrittori: Davide Baroni, Kiara Aradia, Lucia Lo Bianco, Rita Bonini, Paola Massoni, Isabella Sordi, Laura Delpino, Sara Pacini, Gabriella Paci, Fabio Clerici, Erika Casanova, Joan Josep Barcelo, Arjan Kallco e Emir Sokolovic.



Il comune di Villafranca ha fissato per domani, venerdì 26 marzo, la terza conferenza del ciclo di studi danteschi che coprirà tutto il 2021 con un appuntamento mensile organizzato dal Centro Lunigianese di Studi Danteschi, dal Comitato il Chiostro e dall'Associazione Manfredo Giuliani in collaborazione con il comune di Villafranca.



Questo appuntamento, che come sempre vedrà la partecipazione di Mirco Manuguerra presidente del Centro Lunigianese di Studi Danteschi e di Luigi Leonardi quale voce narrante, verrà condotto da Davide Pugnana che tratterà della modernità di Dante, fil rouge di tutti gli incontri, attraverso un parallelismo con l'arte e la figura di Giotto. Si potrà assistere all'incontro solo da remoto e sulla pagina istituzionale del comune di Villafranca in Lunigiana, collegandosi alle ore 20.30 tramite il seguente link:https://m.facebook.com/events/2624468607851219view=permalink&id=2624468617851218.



Il comune di Tresana ha, infine, realizzato un piccolo capolavoro con l’Annullo filatelico prodotto da Poste Italiane. Nei giorni scorsi, grazie alla presenza del dirigente regionale, dottor Giovanni Burrai, e di due operatrici di Poste Italiane, sono state "annullate" circa 800 cartoline raffiguranti Dante al Castello di Giovagallo nel 1306. A presiedere l'incontro, il presidente del comitato "Giovagallo Luogo Dantesco", Luca Lombardi, che ha introdotto l'evento insieme ai membri del comitato stesso: Sandro Santini, Giovanni Cittadini, Monica Bianchi, Bruno Farina, Manlio Antoniotti (attuale proprietario del castello) e Francesca Mastracci. Dell'annullo filatelico è stato fatto omaggio agli oltre centottanta bambini delle scuole di Barbarasco facenti parte dell'Istituto comprensivo Dante Alighieri di Aulla. A contribuire all'iniziativa, era presente la delegata alla cultura del comune di Tresana, Claudia Vannini.